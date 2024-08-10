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MLB》本季第二度被DFA！ 道奇選擇直接釋出名將之子

2024/08/10 00:19

小比吉歐直接被道奇釋出。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日前為讓MVP一壘手佛里曼（Freddie Freeman）回歸，將名將之子小比吉歐（Cavan Biggio）給指定轉讓（DFA），道奇在讓渡期過後直接將他給釋出。

小比吉歐是名人堂球星比吉歐（Craig Biggio）之子，在藍鳥時期他曾於2019年新秀年就出賽100場，敲出16轟、48分打點，跑出14次盜壘成功表現不俗，該年他也拿下新人王票選第5名的成績。隔年疫情年他僅缺席1場，出賽59場繳出OPS+（標準化攻擊指數）122的優質成績，比新人年的113還好。

然而小比吉歐在2020年的122OPS+已是生涯最佳表現，該年後他單季的OPS+便不曾來到聯盟平均的100，今年6月被藍鳥DFA後，道奇透過交易網羅他入陣，不過轉戰道奇後他的表現依舊不佳，30場出賽打擊率僅1成92，攻擊指數0.635，OPS+81。如今小比吉歐在被道奇DFA且通過讓渡期後，道奇選擇直接釋出他。

現年已經29歲的小比吉歐，在近年打擊不振的情況下，接下來是否還會有球隊想要他仍在未定之天，僅管他有著內外兼修的多功能性，但本季OAA僅-1的他，稱不上是名好的防守者。

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