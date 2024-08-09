奧運桌球》連續3場鏖戰5局 中國擊退瑞典驚險完成5連霸

中國桌球男團收下奧運金牌。（美聯社）

〔記者許明禮／綜合報導〕名將雲集的中國隊今晚在巴黎奧運桌球男子團體金牌戰遭遇瑞典隊的頑強抵抗，3點都鏖戰5局才驚險脫困，歷經2個半小時激戰後有驚無險完成5連霸，獲得銀牌的瑞典則收下隊史首面奧運團體賽獎牌。

世界排名第7的瑞典前兩輪先後以直落三擊敗丹麥及上屆東京奧運銀牌德國隊，4強戰再克服點數0:2落後，以3:2逆轉「怪物少年」張本智和領軍的日本隊，成為本屆奧運最大黑馬。

請繼續往下閱讀...

中國隊決賽陣容依舊不變，由雙打世界排名第一的馬龍/王楚欽打頭陣，對上世界排名第6的卡爾森/卡爾柏格，兩組人馬今年在沙烏地大滿貫賽4強戰曾交手，當時馬王配以直落三獲勝。

今天再度過招，馬王配首局在7:2領先下被打出一波9:1的反擊，8:11遭逆轉，但他們很快就繃緊神經，以11:4、11:3連追2局，瑞典組合也沒就此束手就擒，11:6拿下第4局扳平戰局。

決勝局，馬王配在開局6:2領先下連丟2分後，叫出暫停，隨後連拿4分率先聽牌，瑞典隊雖奮力化解3個賽末點，最終馬王配仍以11:7留下勝利。

第二點單打上演男單金牌戰續集，世界排名第2的樊振東延續男單摘金的手感，歷經5局大戰後，以10:12、11:8、11:9、11:13、11:5擊敗世界排名第10的莫雷加德，寫下對戰5連勝，幫助中國隊2:0聽牌。

樊振東。（法新社）

世界排名第一的王楚欽隨後接手上陣，對上世界排名61的卡爾森，雙方生涯交戰紀錄，王楚欽以3勝1負占優勢。

今晚再戰，王楚欽前兩局以11:9、11:5拿下，第3局也取得10:9聽牌，沒想到卡爾森在化解1個金牌點後絕處逢生，12:10、12:10連趕2局，再度將中國隊逼進決勝局。

關鍵時刻，王楚欽展現球王實力以11:2搶下第5局，幫助中國隊完成衛冕。馬龍也收下生涯第4面奧運男團金牌及第6面奧運金牌，為充滿傳奇的桌球生涯畫下完美句點。

王楚欽。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法