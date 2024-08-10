巴黎前線》郭婞淳登奧運冠軍公園 在艾菲爾鐵塔下走伸展台

郭婞淳參加冠軍公園派對，與觀眾開心互動，並在艾菲爾鐵塔前留下照片。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者王元鴻／巴黎報導〕獲邀登上奧運冠軍公園的英雄舞台，巴黎奧運舉重女子59公斤摘下銅牌的郭婞淳，像萬世巨星一樣在伸展台上走秀，背景是艾菲爾鐵塔，滿場熱情觀眾的歡呼聲，第一次在奧運有這種英雄禮讚的場面，郭婞淳深覺震撼，也是第一個登上冠軍公園走秀的台灣選手，她說：「因為舉重頒獎典禮沒能跑步，在英雄舞台上特別跑了一小段，享受會旗飄揚的感覺。」

巴黎奧運開幕典禮的主會場在塞納河畔的侯卡德后（Trocadero）花園，背景就是艾菲爾鐵塔，開幕典禮後變身為冠軍公園，每天都安排許多活動，開放民眾免費進場參觀，包括邀請得牌選手到冠軍公園的英雄舞台上，與滿場觀眾分享榮耀，像極了在花都時尚伸展台走秀，台灣奪牌選手之前獲邀都未能成行，郭婞淳是第一個，明天拳擊吳詩儀和陳念琴也將登場。

請繼續往下閱讀...

2017年世大運和上屆東京奧運創下佳績，都曾舉辦英雄大遊行活動，郭婞淳都是遊行活動主角之一，對當時數萬人夾道歡呼，在英雄谷紙片灑落的一刻記憶猶新，對參與這樣的榮耀分享會並不陌生，不過在奧運還是第一次，一開始還小小緊張，不過氣氛很好，觀眾好熱情，郭婞淳對觀眾要求合照幾乎來者不拒，非常親民。

郭婞淳參加冠軍公園派對，與觀眾開心互動，並在艾菲爾鐵塔前留下照片。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳參加冠軍公園派對，與觀眾開心互動，並在艾菲爾鐵塔前留下照片。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳參加冠軍公園派對，與觀眾開心互動，並在艾菲爾鐵塔前留下照片。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳參加冠軍公園派對，與觀眾開心互動，並在艾菲爾鐵塔前留下照片。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳開心與教練林敬能在艾菲爾鐵塔前自拍。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳參加冠軍公園派對，與觀眾開心互動，並在艾菲爾鐵塔前留下照片。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳參加冠軍公園派對，與觀眾開心互動，並在艾菲爾鐵塔前留下照片。（特派記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法