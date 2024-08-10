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奧運拳擊》聲援林郁婷！ 謝淑薇發文：如果我是協會理事長...

2024/08/10 00:39

謝淑薇聲援台灣拳擊好手林郁婷（紅衣）。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心/綜合報導〕本屆巴黎奧運，台灣拳擊女將林郁婷被捲進性別風暴，但仍順利闖進巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰，台灣女單好手謝淑薇今天在臉書上發文，直言「如果我是協會理事長，保護自家的選手也是我的責任！」

謝淑薇發文提到：「去年失格我覺得，應該拳擊協會要出來捍衛自己選手的權益與尊嚴，由協會提告。如果我是協會理事長，保護自家的選手也是我的責任！今年奧運，各國媒體、知名人物與選手的動作，中華奧運協會也該出來為捍衛選手權益而戰。#林郁婷加油」後續謝淑薇也在留言引用採訪的影片截圖寫道：「多麼棒的一個女孩啊 大家一起為林郁婷加油。」

謝淑薇提到的去年，是去年世錦賽IBA指林郁婷「生理數值異常」直接取消獎牌的事件，當時林郁婷在事發後便提出相關檢測數據，釐清外界質疑，並在去年杭州亞運摘金。但今年又有外媒在沒有釐清情況下，便再度撰文提及這項議題，而IBA在巴黎召開的記者會，不僅冗長且沒有提出實質證據，遭外媒怒吼浪費時間。

38歲的謝淑薇在今年與搭檔曹家宜在巴黎奧運女雙8強戰不敵捷克穆霍娃（Karolina Muchova）/諾絲可娃（Linda Noskova），賽後也透露今年預計會是他在奧運的最後一舞。「當然比較可惜，沒有辦法蒐集到，可能我下一屆也不會在了，之後靠妹妹把這面牌拿回來。」

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