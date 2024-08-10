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巴黎奧運台灣隊最後賽事 林郁婷、孫振力拚金牌

2024/08/10 02:45

〔中央社〕巴黎奧運台灣代表團將進行最後一天賽程，包括女拳王林郁婷將和波蘭選手瑟瑞梅塔爭金，而台灣首名入選奧運霹靂舞殿堂的孫振，也將在分組賽力求突圍晉級8強。

今年奧運無端被捲入性別風波的台灣女子拳擊好手林郁婷，連日來頂住壓力，甚至感冒出賽，都擋不住她強烈求勝企圖心，距離台灣本屆第2面奧運金牌，就差這最後一步。

林郁婷金牌戰的對手，是波蘭籍的瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta），根據擔任助手教練的劉宗泰分析，這名選手攻擊慾望很強，速度也很快，需要好好擬定戰術和策略。

至於本屆奧運擔任開幕式掌旗官之一的孫振，也將於男子霹靂舞項目出賽，根據賽制，16名參賽選手將分為4組，每組進行1對1的循環賽後，取分組前2晉級8強。

孫振同組高手如雲，包括超級大魔王、荷蘭籍的B-Boy「MENNO」，已經35歲的他，生涯拿過3次Red Bull BC世界冠軍，是霹靂舞界的唯一1人，另外還有拿下杭州亞運第8名的哈薩克B-Boy「AMIR」，以及非洲錦標賽冠軍的摩洛哥B-BOY「BILLY」。

另外在女子高爾夫賽場上，台灣代表隊的徐薇淩、錢珮芸也將在最終回合登場，目前徐薇淩還落後第3名6桿，仍有機會力拚獎牌。（編輯：龍柏安）1130810

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