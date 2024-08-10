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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運拳擊》國際奧會主席巴赫重申 林郁婷是女生有權利參賽

2024/08/10 07:00

台灣拳擊選手林郁婷。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕巴黎奧運進入尾段高潮，國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）週五重申，支持台灣林郁婷、阿爾及利亞凱莉芙（Imane Khelif）這兩名女子拳擊選手的參賽權利！

「這不是包容性問題，這在一切當中從未發揮過作用，這是正義的問題：必須允許女性參與女子賽事，而且這兩人都是女性。」據英媒《獨立報》報導，巴赫在國際記者會直言，這場文化戰爭中，XX或XY是男性和女性之間的明顯區別，並不像那些有心人士想要描繪的如此簡單，「這在科學上已經不再正確。她們兩個人都是女性，有權利參加女子賽事，這與包容性沒有任何關係。」

無端捲入性別爭議風暴的林郁婷、凱莉芙，都已頂住壓力各自打入女子57公斤級、66公斤級金牌戰。當再次被問及IOC是否準備考慮審查困擾本屆奧運的性別問題時，巴赫正面回應：「從一開始就說過，如果有人能提供一個科學又可靠的系統來識別男性和女性，我們肯定率先這樣做。我們不喜歡這種不確定性，所以非常樂意展開調查。」

但巴赫不忘強調，客觀事實與證據的重要性，「不可能有人僅僅透過看著某人，或者淪為具高度政治利益的不可信組織誹謗活動下犧牲品，就說：『這不是女人』。」

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