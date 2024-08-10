巴黎前線》陳玟卉改拚女子舉重71公斤級 獲得第6名

台灣舉重選手陳玟卉在巴黎奧運舉重女子71公斤級出賽，挺舉第一次試舉133公斤成功，第二次試舉139公斤失敗。（特派記者陳志曲攝）



〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣舉重女將陳玟卉今天在巴黎奧運舉重女子71公斤級登場，以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤，拿下第6名。

27歲的陳玟卉東京奧運初試啼聲，抓舉103公斤、挺舉127公斤、總和230公斤，奪下女子64公斤級銅牌，同年世錦賽奪下1金、1銀、1銅表現穩定，但她隔年在亞錦賽不慎傷到右手肘，經過半年休養才重返賽場。

不過，今年奧運量級調整，陳玟卉巴黎奧運改戰71公斤級，她在去年杭州亞運先挑戰74公斤級，拿下第4名，但距離獎牌僅差1公斤。為了備戰奧運，陳玟卉赴日移地訓練，狀況持續提升，今年巴黎奧運也被教練林敬能看好，成為最大黑馬。

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台灣舉重選手陳玟卉在巴黎奧運舉重女子71公斤級出賽，挺舉第一次試舉133公斤成功，第二次試舉139公斤失敗，第三次試舉140公斤失敗。（特派記者陳志曲攝）

陳玟卉今天抓舉開賽設定成績為103公斤，但第一次試舉降低為102公斤失敗，第2把往上調到103公斤，稍事休息後再上場便成功過關，第3把挑戰106公斤失敗，她在抓舉部分以103公斤作收，暫居第8名。

厄瓜多女將帕拉西奧斯 （Angie Palacios）抓舉繳出116公斤，先刷新奧運大會紀錄，最後上陣的美國女將里維絲 （Olivia Reeves）則繳出117公斤，再破奧運紀錄，抓舉暫居第1。

挺舉部分，陳玟卉第一次試舉133公斤成功過關，可惜第2把139公斤、第3把140公斤都無法扛起，確定以總和236公斤拿下第6名。

台灣舉重選手陳玟卉在巴黎奧運舉重女子71公斤級出賽，挺舉第一次試舉133公斤成功。（特派記者陳志曲攝）

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