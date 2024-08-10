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體育 2024巴黎奧運 台灣隊最新

巴黎前線》太想贏導致發揮不理想 陳玟卉落淚：我的實力不只如此

2024/08/10 07:02

台灣舉重選手陳玟卉在巴黎奧運舉重女子71公斤級出賽，挺舉第一次試舉133公斤成功。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣女將陳玟卉今天在巴黎奧運舉重女子71公斤級，以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤拿下第6名，無緣連兩屆站上頒獎台，陳玟卉難掩失落掉淚，她直言，其實狀態是非常好的 ，但太過於急著想要發揮，沒有表現得很理想，自己的實力不只有這樣。

陳玟卉在上屆東京奧運摘下女子64公斤級銅牌，這次因應量級調整，上升到71公斤級，之前她也經歷右手肘韌帶受傷，花了一段時間休養復健，一路走來挑戰不小。

今天再度站上五環殿堂，陳玟卉在抓舉部分第一次試舉102公斤失敗，雖然第2把扛起103公斤，最後一次試舉挑戰106公斤也無法完成動作。陳玟卉說：「我真的比任何都想再站上頒獎台，知道抓舉第3把的重要性，那一把沒舉起來，覺得很對不起大家。」

挺舉方面，陳玟卉第1次試舉133公斤過關，但139、140公斤都無法成功，最後一把舉完，她也氣力放盡倒地，「真的沒有把自己發揮出來，很可惜，當下想說讓我躺一下，好好想一下該如何完美謝幕。」

從64公斤級上升到71公斤級，陳玟卉認為，即便順利完賽，這結果仍不是她想要的，「我想要比上一屆更好的獎牌成色，之後不只是亞運而已，希望在2028年洛杉磯奧運，可以讓大家再來採訪我，而且是很漂亮的結果。」

台灣舉重選手陳玟卉在巴黎奧運舉重女子71公斤級出賽，挺舉第一次試舉133公斤成功。（記者陳志曲攝）

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