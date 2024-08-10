遭質疑反應慢半拍 體育署：7/31就發聲明力挺林郁婷

〔中央社〕體育署長鄭世忠今天表示，有部分人士認為，政府對於林郁婷捲入性別爭議事件反應慢半拍，他不僅駁斥這項指控，也強調：「早在7月31日就已經發聲明力挺林郁婷。」

一直在法國前線督軍的鄭世忠今天接受中央社訪問時表示，「哈利波特」系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）在7月30日首度發表攻擊林郁婷的性別歧視言論後，體育署7月31日就隨即發出聲明，強調亞奧會醫療報告早已給國際奧會，所有參賽資格都沒有問題。

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鄭世忠指出，不論是JK羅琳或是國際拳擊總會的後續各種動作，體育署都第1時間掌握，也請律師發警告信給國際拳總，也得到了嚇阻效果，並非外界所言，等到政府高層說一動才做一動。

鄭世忠強調，從去年世錦賽林郁婷被國際拳總無端且暴力取消資格後，體育署就成立專案小組，全方位的幫助林郁婷，並由林郁婷本人挑選一名律師，對於後續隱私相關回應給予協助和建議。

鄭世忠並指出，去年杭州亞運亞奧會醫療委員會就已經為林郁婷做完整檢測，相信這些資料都有送到國際奧會手中看過沒有問題。

針對有部分人士指稱體育署在這個事件上反應軟弱，鄭世忠駁斥並解釋，體育署必須尊重選手意願，不能隨意替選手公開隱私資訊，體育署能做的，就是保護並確認選手參賽資格沒有問題。（編輯：龍柏安）1130810

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