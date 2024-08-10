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體育 2024巴黎奧運 台灣隊最新

巴黎前線》原想用好表現當教練的父親節禮物 陳玟卉可惜沒完成

2024/08/10 07:04

台灣舉重選手陳玟卉在巴黎奧運舉重女子71公斤級出賽，抓舉第一次試舉102公斤失敗，第二次試舉103公斤成功，第三次試舉106公斤失敗。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣舉重女將陳玟卉今天在巴黎奧運舉重女子71公斤級拿下第6名，對於未能站上頒獎台感到相當失望，原本希望用比賽的好表現送給教練黃達德作為父親節禮物，很可惜沒能在今年完成。

陳玟卉在上屆東京奧運奪下銅牌，她相當感謝多年來栽培她的教練黃達德，總是犧牲自己的時間，陪伴她訓練。這次師徒倆攜手再戰奧運，期待能夠超越上次成績，無奈發揮不盡理想，最後僅拿下第6名。

陳玟卉坦言，這場比賽自己太過想贏，太想要發揮，導致節奏、動作都比平常訓練時急躁，成績比過去自己能舉起的還要差。前一天是父親節，陳玟卉表示，一開始沒跟教練多說什麼，本來希望自己的好表現可以作為他的父親節禮物，「但很可惜表現不好，今年沒辦法讓他收到父親節禮物。」

陳玟卉特別感謝家人在台灣熬夜為她加油，這次父母親沒有來巴黎，擔心會給她太多壓力，但她笑說：「比賽前一天打給媽媽，沒想到就哭了，媽媽的聲音力量很大。」她透露，其實爸爸相當投入於情蒐，平時也為她收集不少資料，「像是厄瓜多那位選手，我爸都能講出很多關於她的資訊，真的是情蒐達人。」

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