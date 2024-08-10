奧運男足》無懼VAR關鍵判決！西班牙延長賽打敗法國 32年首度奪金

西班牙奪金。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕卡梅諾（Sergio Camello）今天在巴黎奧運男子足球金牌戰延長賽獨中兩元，成為民族英雄，帶領西班牙以5：3擊敗地主法國隊，搶下1992年巴塞隆納奧運後的首面金牌。

西班牙上屆金牌戰鏖戰至延長賽不敵巴西屈居銀牌，本屆是奪金熱門，只是小組賽意外敗給埃及，分組第2晉級8強，8強3：0踢垮尋求獎牌的日本隊，4強賽就是靠羅培茲1進球、1助攻，以2：1逆轉摩洛哥，連兩屆挺進金牌戰。

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即使法國隊開賽11分鐘就由米洛（Enzo Millot）率先破門，羅培茲（Fermín López）在18、25分鐘連續進球，加上巴埃納（Álex Baena）28分鐘的錦上添花，西班牙半場結束握有3：1領先。

陷入落後的法國隊下半場不再欠缺門一腳，阿克利烏澤（Maghnes Akliouche）在78分鐘進球，燃起一線生機，在這比賽進入補時階段，又透過VAR重新檢視認定西班牙後衛米蘭達（Juan Miranda）禁區犯規並吞黃牌，法國獲12碼罰球機會，馬特塔（Jean-Philippe Mateta）操刀不負眾望進球，他生涯12碼罰球還沒有失敗過，雙方只能加班再戰，至於西班牙也是連兩屆踢延長賽。

無緣提前收下勝利的西班牙，不想再跟上屆一樣屈居銀牌，在延長賽就靠卡梅諾於100分鐘、傷停補時階段共進2球，最終還是氣走地主隊抱回金牌。

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