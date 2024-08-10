奧運田徑》比利時「全能女神」摘金締超狂3連霸！寫史上第2人偉業

蒂亞姆。（歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運女子七項全能賽事，29歲比利時名將蒂亞姆（Nafissatou Thiam），在最後一項800公尺項目跑出個人最佳的2分10秒62摘金，成為史上第2位，在奧運同一田徑項目奪下3連霸的女將。

七項全能分為2天進行，包含100公尺跨欄、跳高、鉛球、200公尺賽跑、跳遠、擲標槍與800公尺賽跑，前4項賽事於第一天舉行，其餘會在第二天進行。

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蒂亞姆在2016年里約奧運與上屆東京奧運都拿下金牌，今年要挑戰3連霸偉業。她在100公尺跨欄繳出13秒56名列第16、跳高繳出1公尺92直接升至第2，鉛球15公尺54登上第一，並以24秒46完成200公尺賽跑，第一天賽事以總分5924分排第2名作收。

而在前5項賽事中，去年世錦賽金牌得主、英國的強森湯普森（Katarina Johnson-Thompson）保持領先，但蒂亞姆在標槍中以54公尺04的全場最佳成績反超，以121分領先優勢挺進最後的800公尺賽跑。

最終強森湯普森以2分04秒90創下個人最佳紀錄，蒂亞姆也以2分10秒62寫下個人最佳，並以總分6880分擊敗強森湯普森的6844分，成功達成3連霸壯舉。蒂亞姆成為自波蘭鏈球好手沃達蕾茲克（Anita Wlodarczyk）後，第2位在奧運田徑項目完成3連霸的女將。

「我想，所有的痛苦、辛勤的付出、犧牲、那些感到孤獨的時刻，所有的痛苦、所有的努力，這一切都得到了回報。」蒂亞姆說道，「我真的很感激這一切。」

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