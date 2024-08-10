晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運田徑》比利時「全能女神」摘金締超狂3連霸！寫史上第2人偉業

2024/08/10 08:03

蒂亞姆。（歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運女子七項全能賽事，29歲比利時名將蒂亞姆（Nafissatou Thiam），在最後一項800公尺項目跑出個人最佳的2分10秒62摘金，成為史上第2位，在奧運同一田徑項目奪下3連霸的女將。

七項全能分為2天進行，包含100公尺跨欄、跳高、鉛球、200公尺賽跑、跳遠、擲標槍與800公尺賽跑，前4項賽事於第一天舉行，其餘會在第二天進行。

蒂亞姆在2016年里約奧運與上屆東京奧運都拿下金牌，今年要挑戰3連霸偉業。她在100公尺跨欄繳出13秒56名列第16、跳高繳出1公尺92直接升至第2，鉛球15公尺54登上第一，並以24秒46完成200公尺賽跑，第一天賽事以總分5924分排第2名作收。

而在前5項賽事中，去年世錦賽金牌得主、英國的強森湯普森（Katarina Johnson-Thompson）保持領先，但蒂亞姆在標槍中以54公尺04的全場最佳成績反超，以121分領先優勢挺進最後的800公尺賽跑。

最終強森湯普森以2分04秒90創下個人最佳紀錄，蒂亞姆也以2分10秒62寫下個人最佳，並以總分6880分擊敗強森湯普森的6844分，成功達成3連霸壯舉。蒂亞姆成為自波蘭鏈球好手沃達蕾茲克（Anita Wlodarczyk）後，第2位在奧運田徑項目完成3連霸的女將。

「我想，所有的痛苦、辛勤的付出、犧牲、那些感到孤獨的時刻，所有的痛苦、所有的努力，這一切都得到了回報。」蒂亞姆說道，「我真的很感激這一切。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。