奧運拳擊》無懼「性別爭議」！阿爾及利亞女將凱莉芙擊敗中國楊柳奪金牌

阿爾及利亞選手凱莉芙（紅衣）擊敗中國選手拿下巴黎奧運拳擊女子66公斤級金牌。（特派記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕在巴黎奧運期間成為外界關注的阿爾及利亞拳擊女將凱莉芙（Imane Khelif），今日在女子拳擊66公斤級決賽以5：0打敗中國楊柳，搶下個人首面奧運金牌。

25歲的凱莉芙上屆東京奧運在女子60公斤級獲第5名，去年在印度舉辦的世界錦標賽，卻遭主辦單位國際拳總（IBA）拔掉參賽資格，即使IBA已經被國際奧會（IOC）取消認證，還是讓凱莉芙在巴黎奧運期間跟「台灣拳后」林郁婷都深陷「性別爭議」。

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凱莉芙日前接受祖國電視台訪問時向全世界宣告「我是女人」，以及IOC不斷為她和林郁婷背書參賽資格沒有任何問題，但她依舊得背負外界異樣的眼光持續努力，如今在擂台上總算是一吐怨氣，成功摘下生涯首面金牌。

凱莉芙表示，「我已經努力8年，日以繼夜訓練就是為了拚下奧運金牌，如今我也真的完成了我的夢想！」

至於林郁婷已闖進巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌戰，台灣時間明天凌晨3點半將對決20歲的波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta），挑戰台灣史上首面奧運拳擊金牌。

阿爾及利亞選手凱莉芙（紅衣）擊敗中國選手拿下巴黎奧運拳擊女子66公斤級金牌。（特派記者陳志曲攝）

阿爾及利亞選手凱莉芙（紅衣）擊敗中國選手拿下巴黎奧運拳擊女子66公斤級金牌。（特派記者陳志曲攝）

阿爾及利亞選手凱莉芙擊敗中國選手拿下巴黎奧運拳擊女子66公斤級金牌。（特派記者陳志曲攝）

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