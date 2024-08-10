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網球》爆冷不敵錦織圭後 西西帕斯宣布與教練父親結束合作關係

2024/08/10 09:11

西西帕斯。（USA TODAY Sports）

〔記者盧養宣／綜合報導〕希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）在蒙特婁大師賽男單32強以4：6、4：6不敵日本老將錦織圭後，宣布與父親阿波斯托洛斯（Apostolos Tsitsipas）結束教練合作關係。

25歲的單反好手西西帕斯世界排名曾高居第3，目前暫居第11，生涯拿過11座巡迴賽冠軍，曾是備受期待的新星，不過至今尚未拿過大滿貫冠軍，最佳成績是2021年法網、2023年澳網亞軍，在表現遲遲未有太大突破之下，決定更換教練，盼迎新氣象。

西西帕斯以希臘文在社群宣布此消息，「我懷著沈重的心情告訴大家，我和身為教練的父親結束合作關係，我更希望讓父親繼續扮演父親的角色、只扮演父親這個角色。」

西西帕斯指出，面對高張力的比賽時，自己有時難以控制情緒，教練成為發洩的出口，長久累積下來意識到不該如此對父親說話，「過去幾年來，無論場內外，父親努力訓練我、以正確的方式養育我，我很感謝他為了讓所有努力得到成果的犧牲，但從現在起，他的角色只會是父親。」

西西帕斯提到，父親仍會陪他繼續征戰賽場，提供場外的支持，目前還沒決定新教練人選，「我知道的是，是時候讓這個篇章結束，並開始新篇章了。」

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