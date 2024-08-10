奧運霹靂舞》日本女將湯淺亞實奪史上首金 但想拚衛冕有難度

湯淺亞實。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕霹靂舞首度進軍奧運，日本女將湯淺亞實（Ami）以3：0擊敗世界冠軍、立陶宛班納維奇（Dominika Banevič，Nicka），收下歷史性的首面金牌，她表示，很開心藉由這次的表現，向世界展現霹靂舞的魅力。

霹靂舞在2020年12月確定成為巴黎奧運項目，也是該項目首次進軍奧運，比賽在協和廣場舉行，而這項運動是以1對1形式決勝負，評審根據選手創意、技術、個性、表現和音樂等元素評分，從循環賽到淘汰賽一直到決賽。

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湯淺亞實在女子霹靂舞決賽以3個回合勝出後，也成為史上首面霹靂舞金牌得主，她說：「我現在感到不太真實，也高興得想哭，賽前不斷思考該如何在台上展現自己，雖然很緊張，但我沒有壓力，因為我在台上展現最好的自己。」

25歲的湯淺亞實從6歲接觸嘻哈文化，10歲學霹靂舞，之後就開始征戰各種賽事，曾2度奪得Red Bull BC One的世界總決賽冠軍、2022年世運會金牌，以及去年的杭州亞運銀牌。

只是霹靂舞不確定會不會在之後的奧運舉辦，2028年的洛杉磯奧運並未列入比賽賽程，湯淺亞實想要再拚衛冕恐怕也得先看奧運會不會再將霹靂舞納入比賽項目。

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