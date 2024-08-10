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奧運男籃》為何塔圖姆再度遭到棄用？ 美國主帥稱只是「數學問題」

2024/08/10 10:08

塔圖姆。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕誓言挑戰5連霸的美國男籃在4強戰逆轉塞爾維亞，然而塞爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum）本屆第2度全場坐板凳，還引來塔圖姆母親的不滿。美國總教練柯爾（Steve Kerr）受訪，也談到調度的原因。

柯爾強調自，自己並非對塔圖姆感到不滿意，「是我對其他球員表現感到滿意，正如我在本屆賽事和過去6個星期內多次說過的那樣，即使在NBA的比賽中，也很難讓11個人都上場。」

柯爾提到，「我們的第二陣容表現不佳，但這個組合一直是這支球隊的亮點之一，特別是防守端。所以這個塔圖姆的表現無關，而是陣容組合與彼此搭配的效果，杜蘭特（Kevin Durant）傷癒歸隊後，完美了填補了替補的空缺。」他強調，「這只是數學問題而已。」

對於塔圖姆兩度遭棄用，塞爾提克總管史帝文斯（Brad Stevens）表示，「沒辦法上場很難受，當你是世上最好的球員之一時，這種感覺會更強烈。但我和他溝通時，他總是在乎球隊，這是在奧運摘金的大好機會，他也隨時做好準備。金牌戰將在氣勢磅礡的客場環境進行，而他總是在這樣的情況下表現出色。」

美國將於台灣時間8月11日的凌晨3點，與地主法國上演金牌戰。報導指出，美國隊將會讓杜蘭特先發，哈勒戴（Jrue Holiday）將退居板凳待命，也許塔圖姆在金牌戰就能獲得上場時間。

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