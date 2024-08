MiLB》台灣火球男林振瑋5局8K奪第8勝！美媒曝1球種超狂頂級數據

林振瑋。(資料照,取自X)

〔體育中心/綜合報導〕效力紅雀1A的台灣火球男林振瑋,今天對決藍鳥1A主投5局飆出8次三振,本季第8勝入袋。

林振瑋此役最快球速97英哩(約156公里)主投5局用80球有51顆好球,僅被敲出3支安打,包含5局下一發陽春砲,投出8次三振與2次四壞保送,另有1次觸身球,僅失掉1分,奪下本季第8勝,賽後防禦率3.16。

根據紅雀小聯盟作家Kareem在X上發文指出,對手對於林振瑋變速球的加權上壘率(wOBA)僅有0.108,為目前在佛州聯盟所有合格的投手裡面最低,顯示出其壓制力。

小聯盟數據專家Thomas Nestico也指出,林振瑋有著1A最好的球質之一,今天5局製造對手17次揮空就是最佳證明,而他剛猛的火球搭配上毀滅性的滑球與變速球,Thomas Nestico也期盼林振瑋本季能夠往高階1A邁進。

Chen-Wei Lin's changeup currently has a .108 wOBA against, which is lowest among qualified FSL pitchers (min. 100 pitches). Here's a filthy changeup he threw to complete his 1-2-3 first inning: pic.twitter.com/kdQiYbm5qU

Chen-Wei Lin has some of the best stuff in Single-A, and it was on full display today as he racked up 17 whiffs in 5.0 IP



He wields a 4-pitch mix filled with high velocity offerings and a devastating slider and changeup combo.



Hopefully he makes the leap to High-A this season! https://t.co/vRdCevw1pF pic.twitter.com/gqRi9qv5VR