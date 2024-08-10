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MLB》霸氣目送球！大谷翔平夯183KM怪力2分砲 本季第35轟出爐

2024/08/10 13:14

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本巨星大谷翔平今天對戰海盜在3局下半「炸裂」，敲出大號2分砲，本季第35轟出爐。

此役之前，大谷近7戰合計29打數敲5安、打擊率僅0.172，打擊狀況並不理想，陷入小低潮，今日首打席也揮空吞K。

不過3下再度上場時，大谷逮中海盜先發投手凱勒（Mitch Keller）的內角低88.4英哩滑球，大棒一揮夯出中外野大號2分砲，幫助球隊擴大分差，大谷也相當霸氣的目送這球飛出去。

大谷翔平。（法新社）

大谷這轟擊球初速113.9英哩（約183公里）、飛行距離448英呎，再度展現驚人怪力，大谷本季已累積35轟，持續位居國聯全壘打王。

道奇終場以9：5擊敗海盜，終結2連敗，道奇先發投手佛雷爾提（Jack Flaherty）主投5.2局失4分，狂飆10次三振，摘下本季第9勝，大谷翔平全場4打數敲1安，進帳2分打點，賽後打擊率為0.302。

（首次上稿時間：1104；更新時間：1314）

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