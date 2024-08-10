羽球》安洗瑩也遇球鞋不合腳、經濟艙問題 韓體育會長：從來沒有選手抱怨

安洗瑩。（資料照，美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕南韓球后安洗瑩在巴黎奧運奪金後重砲批評南韓羽協，儘管她回國後態度轉趨低調、希望將焦點放在仍在比賽的選手身上，南韓體協會長李起興昨受訪一一提出反駁，還稱羽協培育過不少優秀選手，但除了安洗瑩外，從來沒有選手不滿過。

李起興先前就曾因表示奧運選手進入選手村前都要接受海軍陸戰隊訓練引發爭議，近日接受廣播節目訪問回應安洗瑩爭議，對於安洗瑩稱羽協對於受傷選手的管理有問題表示，是安洗瑩操之過急、自己執意要在傷勢還未完全復原情況下出國比賽。「教練跟她之間的對話紀錄都有留下來，我們請她多休息一下，協會也認為應該多保護身體，但她本人說，沒關係，還是去參加比賽了。」

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安洗瑩受訪時曾說，羨慕戴資穎、陳雨菲有自己的團隊，事實上，小戴在2016里約奧運、2020東京奧運分別遇到的球鞋不合腳、經濟艙問題，安洗瑩也都遇到類似情況。

對於南韓羽協出現「官員乘坐商務艙、選手搭經濟艙」的問題，李起興說，如果選手都能坐商務艙當然很好，但在預算上有點困難，稱官員坐商務艙是「自費升級」，不過先前曾傳出安洗瑩也想自費升級，卻被以「不公平」為由回絕。

此外，安洗瑩亦因為「Y品牌」的球鞋不合腳、想要穿自己的球鞋，同樣被以是贊助商為由遭到拒絕，有部分聲音認為球鞋可能也對她的傷勢有所影響，對此，李起興指出，「這不是我們該管的問題，羽協至今培養過像李龍大選手在內的很多好手，從來沒有出現過這樣的抱怨。」

安洗瑩先前曾暗示若羽協沒有做出改變可能退出國家隊，對於安洗瑩未來能否以個人身份出戰國際賽，李起興直截了當回應：「不可能」。

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