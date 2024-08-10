奧運田徑》西、葡、義包辦三級跳遠金銀銅 但其實是3位古巴人占據頒獎台

J.狄亞茲。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕巴黎奧運田徑男子三級跳遠由西班牙J.狄亞茲（Jordan Diaz）、葡萄牙皮查多（Pedro Pablo Pichardo）、義大利A.狄亞茲（Andy Díaz）分居前3名，但其實頒獎台的都被「古巴人」霸佔。

23歲的J.狄亞茲在古巴出生，曾因轉籍問題錯過東京奧運，一直到2024年6月才轉籍成功到西班牙參加歐錦賽奪金，這次在巴黎奧運第一跳就跳出17公尺86，憑藉此成績一路領先到比賽終了奪金。他指出，古巴有很多有天份的選手，但自己能走到現在得感謝西班牙的支持，「在古巴的情況比較複雜，所以我們很多人都為了更好的未來而決定離開。」

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J.狄亞茲補充：「我很感謝西班牙，他們從一開始就支持我，所以這場比賽對西班牙來說是件美好的事，我想金牌應該是最好的成就了。」

31歲的葡萄牙皮查多在2017年就從轉籍到葡萄牙，他是上屆東京奧運金牌，這次0.02公分之差飲恨，以17公尺84奪銀，無緣完成衛冕。

皮查多。（路透）

至於28歲的A.狄亞茲也是在古巴出生，他參加東京奧運沒留下成績，之後在2023年取得義大利身份，他這次在巴黎奧運靠著最後一跳的17公尺64奪下生涯首面銅牌。

A.狄亞茲透露，自己會轉籍是因為經濟考量，「我不知道該待在哪，因為沒有錢買食物，所以我決定離開，找可以幫我的地方，很開心這邊給我需要的資源，能取的義大利公民是很棒的事。」

A.狄亞茲。（路透）

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