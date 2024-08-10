奧運羽球》首度參賽止步8強已盡力 日本「空靈女神」大堀彩有全新體悟

大堀彩。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本「空靈女神」大堀彩在巴黎奧運羽球女單8強，以14：21、13：21不敵西班牙「吼叫天后」瑪琳（Carolina Marin），生涯首度站上五環殿堂止步8強，大堀彩回國後受訪坦言自己已盡力，同時也對這次的奧運旅程感觸良多。

大堀彩預賽輕鬆擊退秘魯選手薩拉查（Ines Lucia Castillo Salazar）與土耳其女將阿林（Neslihan Arin），16強以11：21、21：14、24：22逆轉新加坡好手楊佳敏，生涯首次奧運就挺進8強，不過最終敗給瑪琳，無緣4強。

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雖然沒有獲得獎牌，但大堀彩受訪時表示，「我最強烈的想法是不想在充滿遺憾和迷茫的心情下結束比賽，我已經竭盡所能，現在感到如釋重負。」

回顧在巴黎的近3個星期，大堀彩坦言讓她感觸良多，「每天都覺得這是段非常寶貴的人生經歷，我遇到很多困難的時刻，經常羨慕其他選手的表現，總是想著『真好啊！』。但現在奧運結束，我第一次體會到，能做自己的感覺真好。」

大堀彩接下來將備戰8月底的日本公開賽，她直言最想做的就是向日本球迷展現真正的自己。「這次奧運得到很多人支持，也展現了自己的優、缺點。希望在日本公開賽上也能展現自己真實的一面，我會盡可能做好心態上的調整與準備。」

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