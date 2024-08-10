奧運拳擊》熱情擁抱奪金的凱莉芙 陳念琴：走到這裡大家都不容易

台灣拳擊選手陳念琴（右一）拿下巴黎奧運拳擊女子66公斤級銅牌，與其他得獎者開心慶祝。（特派記者陳志曲攝）

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〔記者盧養宣／綜合報導〕與我國好手林郁婷在本屆奧運同受性別爭議所苦的阿爾及利亞女將凱莉芙（Imane Khelif），今在女子拳擊66公斤級決賽以5：0打敗中國楊柳奪金，4位獎牌得主在擂台上的互動相當有愛、展現運動家精神，一掃本次拳擊場上的低氣壓。

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在金牌戰結束後，凱莉芙、楊柳以及獲得銅牌的台灣好手陳念琴、泰國選手蘇萬娜彭（Janjaem Suwannapheng）共同站上擂台進行頒獎儀式，照慣例由銅牌選手使用三星手機掌鏡，活潑的陳念琴掌鏡後，還對凱莉芙獻上大大的擁抱，4名女將互相擁抱後，更一同牽著手高舉起來，接受觀眾歡呼，氣氛和樂融融。

由於國際拳總（IBA）在無法提出證據下不斷質疑凱莉芙與林郁婷，讓本屆的奧運拳擊場持續受到性別爭議問題籠罩，凱莉芙奪金不僅一吐怨氣，4名獎牌得主在擂台上的互動也展現本才該是奧運重點的運動家精神，陳念琴隨後也在社群貼出4人合照，並寫道：「走到這裡，大家都不容易，恭喜大家！」

台灣拳擊選手陳念琴（右一）拿下巴黎奧運拳擊女子66公斤級銅牌，與其他得獎者開心慶祝。（特派記者陳志曲攝）

台灣拳擊選手陳念琴拿下巴黎奧運拳擊女子66公斤級銅牌，頒獎典禮上拿到獎牌後，小心翼翼看著獎牌，眼角也泛淚。（記者陳志曲攝）

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