歐蘇納。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕勇士明星重砲歐蘇納(Marcell Ozuna)今日炸出本季第34轟,在國聯全壘打排行榜上持續緊咬道奇隊日本巨星大谷翔平。

歐蘇納今日對戰洛磯首打席就炸裂,從戈登(Tanner Gordon)手中掃出中外野大號陽春彈,擊球初速114.8英哩(約185公里)、飛行距離448英呎,率隊先馳得點,不過這發全壘打成為空包彈,勇士終場以5:6輸球。

歐蘇納全場4打數敲1安、吞下2K,賽後打擊率為0.298,他本季已累積89分打點,依然是國聯打點王,34轟則排名國聯第二、僅次大谷翔平的35轟。

34 homers on the year for Marcell Ozuna! pic.twitter.com/QdfATQF1Zi