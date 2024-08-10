奧運男籃》美國夢幻隊5連霸差最後一步！柯瑞點出決戰法國最大挑戰

柯瑞。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃在巴黎奧運4強驚險逆轉塞爾維亞後，將在金牌戰面對地主法國，對此前役狂轟36分、9顆三分球的柯瑞（Stephen Curry）與總教練柯爾（Steve Kerr）都點出金牌戰必須注意的關鍵。

柯瑞接受《NBC Sports》訪問時透露接下來必須面臨的挑戰，「我們必須準備好面對一支我們還未曾交手過的球隊，我們與塞爾維亞打了3場比賽，已經對他們很熟悉。但法國氣勢正旺，我想他們在小組賽後有做出變陣，在主場加持下表現出色。」

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「我知道這會是場戰鬥，這也是金牌戰理所當然的情況。我們必須全神貫注，專心在戰術與比賽計畫，好幫助我們取得成功。最後，我們只需要在比賽中，拿出我們的殺手本能。」柯瑞說道。

柯瑞點出保持信心的重要性，「法國會拿出他們的最佳表現，他們過去2戰狀況火熱，我必須預設他們會打得很好，但我們對自己也有相同期待，了解對手的習性與成功之道，並試圖搶走他們的優勢。」柯瑞認為，對上塞爾維亞的勝利有助他們應對高張力的逆境。

美國在決勝節克服落後劣勢上演逆轉，柯瑞對此表達讚賞，並強調將此節奏延續到金牌戰的重要性，「不要在每波攻防過度思考是一大挑戰，因為我們有很多天賦與選擇。我們第四節幾乎打出完美籃球，一切都水到渠成，如果能維持這種狀態，這會是我們的最佳版本，希望我們能全場都做到，而不是只有10分鐘。」

總教練柯爾點出法國過去幾場比賽的改變，「他們沒有讓戈貝爾（Rudy Gobert）上場，開始打節奏更快的小球，派上更具有運動能力的球員，防守也在過去幾場比賽提升不少。」

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