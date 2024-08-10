奧運舉重》O.里薇絲獲美國24年來首面金牌 抓舉117公斤破奧運紀錄！

O.里薇絲。（路透社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日凌晨進行的女子71公斤級舉重決賽，美國隊選手O.里薇絲（Olivia Reeves）以破奧運紀錄的抓舉117公斤及挺舉145公斤，總合262公斤為美國隊摘下24年首面舉重金牌。

O.里薇絲兩項開把都是全部選手裡最高，抓舉前兩次分別嘗試112、115公斤無問題，最後一輪挑戰破奧運紀錄的117公斤也成功，雖然創下紀錄，但在抓舉項目結束後也僅領先厄瓜多選手安吉（Angie Palacios）1公斤。

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今日狀態良好的O.里薇絲以140公斤開始挺舉項目，成功完成也讓她在總和成績大幅領先第二名5公斤，甚至不用進行後面兩次試舉就確定拿下金牌，而下輪試舉她更是完成了145公斤成功打敗群雌。

O.里薇絲。（路透社）

前五次試舉都成功，O.里薇絲還想要以挺舉150公斤打破另項奧運紀錄，只可惜最終以失敗收場，她在賽後表示其實在練習時有成功舉起很多次，認為當時只要再多給她幾秒調整呼吸，其實是有能力達成的。

對於奧運新紀錄的產生，她也提到當下只專注在完成每一次的試舉，完全不會去在意能否站上頒獎台或破紀錄與否，心中就是希望能完成每次的試舉。

最終站上頒獎台流下眼淚成為美國隊史自1956年以來最年輕及24年來美國首面舉重金牌，O.里薇絲只想感謝所有在她舉重之路上幫助過她的人，也希望這次的金牌，能啟發所有正在舉重這條道路上的其他年輕女子選手。

O.里薇絲。（路透社）

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