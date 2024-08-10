奧運霹靂舞》澳洲大學教授詭異「鹹魚袋鼠舞」！獲0分遭淘汰卻意外爆紅

瑞根。（歐新社）

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廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運霹靂舞項目今天展開，在女子組項目中，來自澳洲的36歲舞者瑞根（Rachel “Raygun” Gunn）在循環賽階段3個回合中，沒有得到評審任何一分的青睞就遭淘汰，然而她「詭異」的舞步與風格，卻讓她在網路上意外走紅。

瑞根在循環賽碰上美國、法國與立陶宛的好手，只見她在舞台上自信爆棚，而她的表現也完全跌破眾人眼鏡，只見瑞根一會兒在舞台上像袋鼠般跳躍，接著側身躺在地上像鹹魚一樣翻動，還有各種奇幻的舞步。最終她在3個回合沒有得到評審任何一分，遭到淘汰。

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36歲的瑞根是澳洲麥覺理大學的傳播、創意藝術、語言與文學系講師，同時也專攻「霹靂文化政治」的研究。直到20多歲才開始學習霹靂舞的她，在奧運初亮相前受訪也承認自己的風格獨樹一幟，「我不像其他舞者那樣注重韻律感或力量，我不確定這是否能像其他風格一樣被重視，但我希望人們能被我帶來與眾不同的風格所驚豔。」

對於自己賽後在網路上爆紅，甚至成為迷因，瑞根仍保持正面心態，「聽著，我有預感這次參賽不會得到任何評審的投票。但這真的很棒，是一次了不起的經歷，多棒的舞台、場館與觀眾，音樂也超讚，我非常感激能有這個機會。」

瑞根。（美聯社）

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