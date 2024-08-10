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奧運桌球》想對將退役的莊智淵說什麼？林昀儒依舊省話只回3個字

2024/08/10 13:26

林昀儒、陳思羽返台。（奧會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴黎奧運桌球混雙好手林昀儒、陳思羽今返抵國門，對於前輩莊智淵結束奧運最後一舞，小林同學維持省話本色，獻上簡短祝福：「辛苦了！」
 
林昀儒本屆奧運三線出擊，男單8強不敵地主好手F.勒布朗（Felix Lebrun）、與陳思羽的混雙輸給中國王楚欽／孫穎莎、無緣4強，與莊智淵、高承睿的男團賽事一樣是被日本隊擋在8強。
 
林昀儒在男團賽事擊敗日本一哥張本智和搶下唯一一點，他認為過去對戰處於劣勢，在這麼關鍵的比賽拿下勝利，對自己接下來的比賽也更添信心。
 
43歲的莊智淵結束奧運最後一舞，正式告別球員生涯，林昀儒今被問及想對前輩說什麼時，想了一下只給出簡短回應：「辛苦了！」讓在場媒體都不禁笑了出來。
 
林昀儒去年三月左手受傷，傷勢起伏，他今透露，目前都在慢慢恢復，接下來在訓練的安排上會多一點復健的內容，「把身體練得更強壯，技、戰術可以更完整。」
 
陳思羽第四度征戰奧運，她認為，這次雖然沒有達成目標，但已經拚盡全力，希望下屆可以繼續參賽，她也透露與林昀儒在混雙8強不敵中國的遺憾，認為這是此行印象最深刻一仗，「畢竟對方是世界第一，可以在他們手上搶下兩局，是非常不容易的事情。」
 
陳思羽指出，賽前雖做好充分準備，但對手實力還是略勝一籌，「（我們）領先的時候沒想過會領先，對手在經驗、實力上都比我們好，會再討論一下之後遇到他們要怎麼做。」
 
與林昀儒同樣是帶傷上陣的陳思羽說，這次搭配算是兩人，備戰時間比較長一次，也讓大家看到在場上拚盡全力的樣子，兩人有機會在亞錦賽再度合拍。

林昀儒、陳思羽返台。（奧會提供）

林昀儒、陳思羽返台。（奧會提供）

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