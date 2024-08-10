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奧運跆拳道》想為台灣努力一次！ 羅嘉翎說明為何不棄賽：就算送上整個跆拳生涯...

2024/08/10 14:20

台灣跆拳道選手羅嘉翎在巴黎奧運跆拳道女子57公斤級出賽，因傷勢影響16強止步，難掩難過情緒。（資料照，特派記者陳志曲攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕跆拳道「國民女友」羅嘉翎帶傷出征巴黎奧運，最終止步16強無緣奪牌，賽後難過淚崩，今日羅嘉翎在社群發文，感謝大家的支持。

羅嘉翎發出長文寫下：「沉澱了幾天，首先嘉翎在這邊很感謝全台人民的支持與鼓勵， 你們的所有鼓勵支持和指教我們都有看到，這次很可惜表現不如預期沒能為大家帶來一場很好的表現，是我自己的遺憾，也是大家最不想看到的，但也很感動大家一直都在我身邊。」

羅嘉翎也特別感謝團隊以及家人的支持，「我想謝謝我的團隊教練、陪練員、物理治療師、醫生，很開心和大家組成一個漂亮的團隊，我們總是遇到很多難關，但我們總樂觀面對他，關關難過關關過是我們所相信的！總是在我非常低落的時候鼓勵我，讓我覺得真的很溫馨，謝謝你們，也感謝體育署、中華奧會、國訓中心長期一直以來的支持，更要謝謝我的家人們爸爸媽媽和哥哥一直我強大的後盾，在我無論是開心的笑著站上頒獎台又或者在我跌倒時背著我起來，謝謝你們一直都在，想跟你們說一聲有你們真好。」

羅嘉翎也說明為何堅持帶傷上陣，不願意棄賽，「看到很多留言說為什麼不棄賽，為何不換人上，每個運動員多多少少都會有傷痕在身上，我相信也沒有一位運動員會想拿自己的傷當作失敗的藉口，但我想說能站上這個舞台真的很不容易，我也相信沒有任何運動員會放棄這得來不易的機會，因為不知道自己有沒有下一次的機會可以站上場，所以即使身上有傷又或者知道自己勝算不大，甚至就算知道自己再出這一腳就有機會送上整個跆拳生涯，但還是想為自己為跆拳道的大家和為國家努力一次，相信大家如果也站在這裡也是會是這樣的想法吧！」

羅嘉翎也強調劉教練（劉聰達）是一位很好的教練，「他其實並不像大家口中一樣那麼的不友善，他不管發生任何事，第一時間是會保護選手的，他總說出了什麼事有他在他會扛著，和他相處比我跟自己的爸爸時間還久，他就像我第二個爸爸一樣，在我受傷的這段期間，我能感受的出來教練非常的壓抑，因為不確定性真的太多了，不只是他不能掌握，甚至連我自己也無法掌握，所以他每次都問我會不會痛，痛就休息不要練了，但我總告訴他沒事，還好，我還可以繼續，只因為我也不想讓他擔心，也不想放棄每一次能練習的機會，他對待我們每一個人真的都非常好，所以希望大家也可以理解教練。」

羅嘉翎文末寫下：「最後嘉翎還是感謝所有一直挺到最後的全台人民們，謝謝你們一直都在，雖然這屆奧運即將落幕了，但是日子還是要過所以我不會結束，但請允許我休息一陣子還有先吃飽，等到我重新站上場的時候！I'll come back, when I get stronger!打到這裡我又哭了...抱歉各位。」

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