奧運跆拳道》想為台灣努力一次！ 羅嘉翎說明為何不棄賽：就算送上整個跆拳生涯...

〔體育中心/綜合報導〕跆拳道「國民女友」羅嘉翎帶傷出征巴黎奧運,最終止步16強無緣奪牌,賽後難過淚崩,今日羅嘉翎在社群發文,感謝大家的支持。

羅嘉翎發出長文寫下:「沉澱了幾天,首先嘉翎在這邊很感謝全台人民的支持與鼓勵, 你們的所有鼓勵支持和指教我們都有看到,這次很可惜表現不如預期沒能為大家帶來一場很好的表現,是我自己的遺憾,也是大家最不想看到的,但也很感動大家一直都在我身邊。」

羅嘉翎也特別感謝團隊以及家人的支持,「我想謝謝我的團隊教練、陪練員、物理治療師、醫生,很開心和大家組成一個漂亮的團隊,我們總是遇到很多難關,但我們總樂觀面對他,關關難過關關過是我們所相信的!總是在我非常低落的時候鼓勵我,讓我覺得真的很溫馨,謝謝你們,也感謝體育署、中華奧會、國訓中心長期一直以來的支持,更要謝謝我的家人們爸爸媽媽和哥哥一直我強大的後盾,在我無論是開心的笑著站上頒獎台又或者在我跌倒時背著我起來,謝謝你們一直都在,想跟你們說一聲有你們真好。」

羅嘉翎也說明為何堅持帶傷上陣,不願意棄賽,「看到很多留言說為什麼不棄賽,為何不換人上,每個運動員多多少少都會有傷痕在身上,我相信也沒有一位運動員會想拿自己的傷當作失敗的藉口,但我想說能站上這個舞台真的很不容易,我也相信沒有任何運動員會放棄這得來不易的機會,因為不知道自己有沒有下一次的機會可以站上場,所以即使身上有傷又或者知道自己勝算不大,甚至就算知道自己再出這一腳就有機會送上整個跆拳生涯,但還是想為自己為跆拳道的大家和為國家努力一次,相信大家如果也站在這裡也是會是這樣的想法吧!」

羅嘉翎也強調劉教練(劉聰達)是一位很好的教練,「他其實並不像大家口中一樣那麼的不友善,他不管發生任何事,第一時間是會保護選手的,他總說出了什麼事有他在他會扛著,和他相處比我跟自己的爸爸時間還久,他就像我第二個爸爸一樣,在我受傷的這段期間,我能感受的出來教練非常的壓抑,因為不確定性真的太多了,不只是他不能掌握,甚至連我自己也無法掌握,所以他每次都問我會不會痛,痛就休息不要練了,但我總告訴他沒事,還好,我還可以繼續,只因為我也不想讓他擔心,也不想放棄每一次能練習的機會,他對待我們每一個人真的都非常好,所以希望大家也可以理解教練。」

羅嘉翎文末寫下:「最後嘉翎還是感謝所有一直挺到最後的全台人民們,謝謝你們一直都在,雖然這屆奧運即將落幕了,但是日子還是要過所以我不會結束,但請允許我休息一陣子還有先吃飽,等到我重新站上場的時候!I'll come back, when I get stronger!打到這裡我又哭了...抱歉各位。」

