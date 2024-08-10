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奧運拳擊》凱莉芙突破性別爭議奪金 網壇「女金剛」砲轟IOC很可恥

2024/08/10 14:25

凱莉芙。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕陷入性別爭議的阿爾及利亞拳擊女將凱莉芙（Imane Khelif），在巴黎奧運女子拳擊66公斤級決賽以5：0打敗中國楊柳後也再次向外界宣示，「我是女人！」但還是有人不買帳，網壇「女金剛」娜拉提洛娃（Martina Navratilova）還為此砲轟國際奧會（IOC）。

凱莉芙和「台灣拳后」林郁婷都碰到國際拳總（IBA）因「性別檢測」異常為由，在去年拳擊世錦賽後被取消資格，而此事也在巴黎奧運再次延燒，也出現很多正反面意見，如今賽事進入尾聲，凱莉芙已經拿到金牌，林郁婷週日凌晨也要爭奪台灣首面奧運拳擊金牌。

凱莉芙在奪金後也再次強調自己的身份沒有問題，「我生來就是女生，一直以女性身份生活。」她認為外界對她的指責都很不道德，而她也認為自己從2018年就參賽，她也不知道為何IBA現在討厭她，希望這面金牌是一個正面訊號，也要用這份榮耀戰勝一切。

不過，娜拉提洛娃還是不認同凱莉芙的身份，還直指國際奧會讓她參賽很可恥，她在社群媒體上寫上，「真是多謝IOC，真的很可恥，這根本是笑話。」她認為，這不是社會上爭辯的性別問題，「而是生理性別爭議。」

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