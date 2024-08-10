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奧運羽球》人美心也美！志田千陽向搭檔致謝 有話對山口茜說：很心疼...

2024/08/10 14:50

志田千陽／松山奈未。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本「最正女雙」志田千陽／松山奈未在巴黎奧運羽球女雙獲得銅牌，備受關注的志田千陽近日受訪，對她的搭檔松山奈未道出感謝，同時對於8強落敗的日本一姐山口茜，也感到格外心疼。

志田千陽／松山奈未首度踏上五環殿堂就鍍銅，回顧兩人合作時光，志田千陽表示，「奈未一直陪伴在我身邊，無論經歷多少困難，她總是與我並肩作戰。」她還補充，「奈未在日常生活的自我管理方面非常細心，很多事情是我做不到的。」

志田千陽進一步說道，「她的職業意識之高，令人尊敬，她的表現是他人無法達到的。與她並肩作戰總能讓我感受到樂趣，也得到很大的幫助。」她也對松山奈未致謝，「真的非常感謝妳能一直努力到現在！」

而對於日本的好隊友、在女單8強落敗的山口茜，志田千陽坦言，「茜從小學時代就一直站在最頂點，承受著外界無法理解的壓力與重擔。」她表示，「看著她，我有時感到很心疼，但茜從不展露她的情緒，在場上總是如此堅強與閃耀，她無數次地觸動我的內心，我相信大家都和我一樣感同身受。」

志田千陽對山口茜表達感謝，「無論作為粉絲還是隊友，都要對妳說聲謝謝，希望妳能放下所有的重擔，從心底享受羽球的樂趣。」

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