奧運拳擊》太過分！性別歧視阿爾及利亞金牌女將是「男性」 英國名嘴遭炎上

〔體育中心/綜合報導〕捲入性別爭議風波的阿爾及利亞拳擊女將凱莉芙(Imane Khelif),今在巴黎奧運女子拳擊66公斤級決賽以5:0打敗中國楊柳摘金,賽後英國知名主持人摩根(Piers Morgan)對她發表抹黑言論,遭到網友「炎上」。

凱莉芙在去年世錦賽決賽前被通知「性別生化指數異常」,遭取消參賽資格,這次踏上五環殿堂,又有外媒拿性別議題出來炒作,讓她連日來遭受輿論攻擊,如今她一吐怨氣奪金,用實力做出「最佳回應」,賽後也再次向外界宣示:「我是女人!」

無奈還是有人不買帳,英國知名主持人摩根就在推特上發表嘲諷言論,「一名生理男性剛剛在女子拳擊比賽中贏得奧運金牌,祝賀所有支持這場鬧劇的人。」

摩根的性別歧視言論讓許多網友不滿,紛紛在底下留言回嗆:「她生來就是女性」、「你是個白痴」、「當凱莉芙創造歷史時,摩根仍然在網路上哭」、「別再散播錯誤訊息了,她生來就是女人」、「你愚蠢又噁心」。

