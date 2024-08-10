奧運拳擊》太過分！性別歧視阿爾及利亞金牌女將是「男性」 英國名嘴遭炎上

凱莉芙。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕捲入性別爭議風波的阿爾及利亞拳擊女將凱莉芙（Imane Khelif），今在巴黎奧運女子拳擊66公斤級決賽以5：0打敗中國楊柳摘金，賽後英國知名主持人摩根（Piers Morgan）對她發表抹黑言論，遭到網友「炎上」。

凱莉芙在去年世錦賽決賽前被通知「性別生化指數異常」，遭取消參賽資格，這次踏上五環殿堂，又有外媒拿性別議題出來炒作，讓她連日來遭受輿論攻擊，如今她一吐怨氣奪金，用實力做出「最佳回應」，賽後也再次向外界宣示：「我是女人！」

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無奈還是有人不買帳，英國知名主持人摩根就在推特上發表嘲諷言論，「一名生理男性剛剛在女子拳擊比賽中贏得奧運金牌，祝賀所有支持這場鬧劇的人。」

摩根的性別歧視言論讓許多網友不滿，紛紛在底下留言回嗆：「她生來就是女性」、「你是個白痴」、「當凱莉芙創造歷史時，摩根仍然在網路上哭」、「別再散播錯誤訊息了，她生來就是女人」、「你愚蠢又噁心」。

BREAKING: A biological male just won an Olympic Gold medal in a women’s boxing competition. Congrats to everyone who supported this travesty. pic.twitter.com/IFwGzeFJZD — Piers Morgan （@piersmorgan） August 9, 2024

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