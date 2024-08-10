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MLB》大谷翔平轟異次元怪力彈 道奇主帥盛讚：前所未見、不同凡響

2024/08/10 15:54

大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平今天對戰海盜，敲出本季第35轟，這也是他本季第11發超過440英呎的超大號全壘打，只差1支就能追平個人單季新高。對於大谷的表現，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚，他所做的事情其他人是無法模仿的，永遠會讓人感到吃驚。

大谷翔平今天4打數就敲出一支2分砲，他在3局下狙擊海盜王牌投手凱勒（Mitch Keller）的88.4英哩滑球，一棒掃向中外野大牆外，助隊以2：1超前。大谷本季第35轟的擊球初速達113.9英哩（約183公里）、飛行距離為448英呎，暫居國聯全壘打王和打擊王的寶座。

大谷翔平再度展現異次元怪力，道奇總教練羅伯斯表示，只能用不可思議和非凡來形容大谷的打擊，自己看過「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）和大聯盟歷史全壘打王邦茲（Barry Bonds）的打擊，邦茲也許是最棒的打者之一，但大谷所擊出來的飛球都跟任何打者完全不一樣，只要球被大谷鎖定住，他所做的事情是其他人無法模仿的，「大谷永遠讓我感到驚訝。」

數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自2015年《statcast》啟用以來，大谷翔平本季共累積11支超過440英呎的超大號全壘打，在歷史上並列第5多，距離2023年12發的單季個人最佳紀錄只差1支，單季最多的是2017年史坦頓的18支。

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