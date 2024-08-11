巴黎奧運閉幕式、大谷翔平對決海盜火球狀元郎 今日賽事預告與轉播

巴黎奧運。（資料照，路透）

早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！

2024巴黎奧運即將落幕，將在台灣時間12日凌晨2點50分舉行閉幕典禮，敬請鎖定轉播。

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大聯盟賽事今天有2場轉播，道奇在主場面對海盜，道奇推出25歲右投萊恩（River Ryan），日本巨星大谷翔平將再度面對海盜火球狀元郎史基斯（Paul Skenes）；響尾蛇在主場迎戰費城人，響尾蛇王牌加倫（Zac Gallen）強碰費城人王牌諾拉（Aaron Nola）。

台鋼雄鷹在大巨蛋面對中信兄弟，台鋼推左投江承諺，兄弟老將鄭凱文則是本季初登板先發；統一獅在花蓮球場面對樂天桃猿，獅隊洋投布雷克迎戰桃猿洋投威能帝；富邦悍將在新莊球場面對王韋中，悍將推本土投手黃保羅，迎戰龍隊先發王維中。

2024巴黎奧運

13：50 田徑 女子馬拉松決賽 愛爾達體育1台

17：20 比利時VS澳大利亞 籃球 女子銅牌戰 愛爾達體育1台

16：55 自由車場地賽 女全能賽/男競輪賽/女爭先賽決賽 愛爾達體育3台

18：50 美國VS義大利 排球 女子金牌戰 愛爾達體育2台

19：50 塞爾維亞VS克羅埃西亞 水球 男子金牌戰 愛爾達體育1台

21：20 法國VS美國 籃球 女子金牌戰 愛爾達體育3台

台灣時間12日

凌晨02：00 2024巴黎奧運 閉幕典禮特別報導 愛爾達體育2台

凌晨02：50 024巴黎奧運 閉幕典禮 愛爾達體育2台

MLB

08：00 費城人@響尾蛇 緯來體育、華視、東森洋片

09：00 海盜@道奇 愛爾達體育3台

日職

12：00 西武獅@日本火腿 DAZN 2

中職

14：05 中信兄弟@台鋼雄鷹 DAZN1、愛爾達體育2台

17：05 樂天桃猿@統一獅 博斯體育

17：05 味全龍@富邦悍將 MOMOTV、愛爾達體育3台

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