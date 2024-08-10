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奧運田徑》美國400M接力失格悲劇 克利警告媒體：禁止蠢問題

2024/08/10 15:54

美國田徑隊無緣奧運獎牌。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕美國隊擁有不少短跑菁英，但湊在一起的效果卻是一場悲劇，今天在巴黎奧運田徑男子400公尺接力賽發生交棒違例失誤而失格，連5屆都無法站上頒獎台，這樣的結果自然也讓選手不好受，克利（Fred Kerley）在採訪混合區一開口就是警告記者，「禁止問蠢問題！」

柯爾曼（Christian Coleman）交棒給貝德納雷克（Kenny Bednarek）發生失誤，最終以失格收場，媒體賽後向他問了接棒狀況，這時克利也跳出來說，「運動就是這樣，而且你也看到一樣的情況，對吧？所以這就是個愚蠢的問題。」

克利說，「我們在這就是要展現美國隊最好的一面，只是最後沒能完成任務，而我們一開始也解釋過原因，所以我想這是個愚蠢的問題。」

為了能在接力有好表現，柯爾曼透露，他們都練習很多次，「這真的很讓人失望，尤其是對美國，因為我們實在很想把獎牌帶回家，而且我知道我們具備奪牌的速度。」他也說，「我不確你們是要我指責誰出了問題，但我覺得作為一個團隊，我們就是沒做到好，就這麼簡單。」

美國隊接力賽因為萊爾斯（Noah Lyles）確診武漢肺炎缺陣也影響戰力，且還發生交棒失誤造成失格無成績，自2004年雅典奧運鍍銀後，已經連續5屆無緣登上奧運頒獎台。

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