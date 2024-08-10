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奧運》仙女打架！17歲體操女神韻律體操封后 奪德國歷史首金

2024/08/10 17:16

17歲德國「體操女神」瓦爾福洛梅耶夫勇奪韻律體操個人全能項目金牌。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕17歲德國「體操女神」瓦爾福洛梅耶夫（Darja Varfolomeev）在巴黎奧運韻律體操個人全能項目，以總分142.850分奪金，這也是德國在該項目的歷史首金。

瓦福洛梅夫出身於俄羅斯的巴爾瑙爾，她自認進入俄羅斯國家隊的可能性很低，所以她自2018年就搬去德國接受訓練。瓦爾福洛梅耶夫2022年破繭而出，並在隔年世錦賽韻律體操4項全摘金，更在個人全能項目勇奪金牌，被視為本屆巴黎奧運的金牌大熱門。

瓦爾福洛梅耶夫在預賽中第一個項目環的出現失誤，拿下32.500分，單項排名只有13名，所幸後面的球、棍棒都拿下預賽最高分，分別是36.450分和35.250分，彩帶以32.650分排名第3，總分136.850分在預賽排名第2，順利晉級決賽，義大利好手拉法埃莉（Sofia Raffaeli）拿下139.100分的高分，以預賽第一名之姿晉級。

瓦爾福洛梅耶夫在決賽展現近乎完美的表演，前三項環（36.300）、球（36.500）、棍棒（36.350）都是全場最高分，彩帶則是以33.700分拿下單項第2高分，以總分142.850分成功奪下金牌，保加利亞卡萊因（Boryana Kaleyn）以140.600分拿下銀牌，義大利拉法埃莉以136.300分獲得銅牌。

瓦爾福洛梅耶夫拿下德國奧運史上第一面韻律體操金牌，也是德國在該項目的第2面獎牌，上一次要追溯到1984年洛杉磯奧運，當時是由西德女將韋柏（Regina Weber）摘下銅牌。

「很不可思議，」瓦爾福洛梅耶夫賽後受訪坦言，等比賽結束後才意識到自己已經拿下金牌，「現在很難形容自己的情緒，但我真的很開心，還是不太敢相信，很高興能在4個項目都能表現出色，這對我來說真的很重要，能以金牌結束奧運旅程，這真的讓人難以置信。」

17歲德國「體操女神」瓦爾福洛梅耶夫勇奪韻律體操個人全能項目金牌。（法新社）

17歲德國「體操女神」瓦爾福洛梅耶夫勇奪韻律體操個人全能項目金牌。（路透）

17歲德國「體操女神」瓦爾福洛梅耶夫勇奪韻律體操個人全能項目金牌。（路透）

17歲德國「體操女神」瓦爾福洛梅耶夫勇奪韻律體操個人全能項目金牌。（路透）

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