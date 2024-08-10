巴黎奧運》「人造牆女王」就是狂！ 甘布蕾特運動攀登締造2連霸

斯洛維尼亞攀登女神甘布蕾特在運動攀登項目中勇奪金牌，完成衛冕。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕斯洛維尼亞攀登女神甘布蕾特（Janja Garnbret）不負眾望，在今天運動攀登項目中勇奪金牌，完成衛冕，成為史上第一位在運動攀登項目勇奪兩金的選手。

運動攀登在2020東京奧運被列入正式項目，比賽項目為速度攀登、抱石、先鋒三個項目，排名計分由三項的名次相乘，積分最小者勝出，和過去攀岩專項盃賽採用三項分開的方式非常不同，整體都必須發揮出色才有望奪牌。「人造牆女王」甘布蕾特勇奪運動攀登項目的歷史首金，意義非凡。

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本屆巴黎奧運改制，速度攀登從運動攀登中獨立出去，所以運動攀登只比抱石和先鋒項目，抱石賽的最高分是100分，共有4條路線，每個最高25分；先鋒難度賽的最高分是100分，通過到達路線頂部獲得。

8屆世界冠軍得主、現年25歲的甘布蕾特一路過關斬將挺進決賽，她在抱石項目取得84.4分，高居第一，美國好手拉布圖（Brooke Raboutou）以84.0分緊追在後。

接著在先鋒項目，甘布蕾特壓軸登場，儘管她在抱石賽中傷到手指，但她只要再取得72分就能拿下金牌，最終她沒有受到傷勢的影響，拿下84.1分，以總分168.5分衛冕成功，拉布圖以156.0分摘下銀牌，奧地利女將皮爾茲（Jessica Pilz）以147.4分獲得銅牌。

甘布蕾特衛冕成功後跪倒在地，淚流滿面，現場觀眾都為她起立鼓掌，她也開心地尖叫並揮拳慶祝，還向觀眾獻上香吻，拉布圖恭喜甘布蕾特拿下金牌，給她一個大大的擁抱。

斯洛維尼亞攀登女神甘布蕾特在運動攀登項目中勇奪金牌，完成衛冕。（路透）

斯洛維尼亞攀登女神甘布蕾特在運動攀登項目中勇奪金牌，完成衛冕。（路透）

斯洛維尼亞攀登女神甘布蕾特在運動攀登項目中勇奪金牌，完成衛冕。（路透）

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