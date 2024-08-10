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奧運拳擊》明天凌晨拚金牌！中華奧會呼籲大家一起幫林郁婷加油

2024/08/10 16:47

台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷明天凌晨在巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌戰登場，台灣代表團團長、中華奧會主席林鴻道表示，林郁婷在巴黎奧運以實力和毅力埾持到最後，呼籲國人此時一起為選手加油、集氣，期待在全體國人的集氣及支持下，邁向奧運殿堂的最高榮耀。

林鴻道表示，中華奧會一直以來均以維護選手權益為最大職責，在本次巴黎奧運的過程中，中華奧會與國際奧會一直保持緊密聯繫。對於IBA日前召開記者會，中華奧會於記者會前即獲得消息，於記者會前一天委請律師發警告信函予IBA，保留法律追訴權。中華奧會會持續堅定地與林郁婷選手站在一起，維護及確保選手參賽權益不受影響。

中華奧會表示，國際奧會一直以來均致力於賽事的公平競爭，絕對是以最嚴謹的標準來審視參賽資格的取得。國際奧會（IOC）日前已經公開聲明，所有能夠參加2024年巴黎奧運拳擊項目的選手均遵守比賽的資格和參賽規定，以及所有適用的醫療規定。林郁婷的參賽符合2024巴黎奧運拳擊工作小組（PBU）所制定的相關規定，毫無疑問。

針對外界不實指控，中華奧會全然無法接受，呼籲回到奧運會及奧林匹克的精神，停止霸凌行為。尊重每一位選手經由長期不懈的努力及累積的實力，爭取到的屬於自己的最高榮耀，大家一起為林郁婷加油。

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