馬拉松》衣索比亞黑馬破奧運紀錄奪金 尋求3連霸的「喬神」無法完賽

衣索比亞長跑好手托拉。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕衣索比亞長跑好手托拉（Tamirat Tola）在巴黎奧運男子馬拉松異軍突起，他利用上坡路段擴大領先，以2小時06分26秒刷新奧運紀錄，拿下生涯首面奧運馬拉松金牌，也是衣索比亞相隔24年的首面金牌，而尋求3連霸的「喬神」基普喬格（Eliud Kipchoge）跑到30公里左右就消失在後段班，最後退賽收場。

32歲的托拉曾在2016年里約奪得1萬公尺銅牌，2022年世錦賽馬拉松摘下一面金牌，他在最後階段遞補受傷的隊友利馬（Sisay Lemma）取得巴黎奧運資格，成功把握機會，拿下夢寐以求的金牌。

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比賽前段，由義大利法尼爾（Eyob Faniel）領跑，他在15公里處一度取得23秒領先，而基普柯吉在19公里左右開始掉隊，但之後在上坡路段成為托拉奪勝的契機點，他展現爬坡優勢，甚至不斷加速，在前30公里的爬坡路段結束後，取得11秒領先，最後一路獨走率先衝線，將肯亞萬吉魯（Samuel Wanjiru）在2008年北京締造的2小時06分32秒奧運紀錄送入歷史。

比利時阿卜迪（Bashir Abdi）2小時06分47秒奪銀，連兩屆都有獎牌進帳，肯亞基普魯托（Benson Kipruto）2小時07分鍍銅，至於日本26歲的赤崎曉以破個人最佳的2小時07分32秒排第6，也是亞洲最佳排名。

本屆馬拉松賽事最大焦點為2大傳奇名將的交鋒，42歲的衣索比亞「貝爺」貝克勒（Kenenisa Bekele）在相隔12年後參加奧運，以2小時12分24秒，排名39名，而尋求3連霸以及奧運第5面獎牌的基普喬格發揮不如預期，成績一度定格在前30公里，最後以退賽收場，沒有成績。

衣索比亞長跑好手托拉。（路透）

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