晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運田徑》引爆德國隊內訌後 全球最性感運動員回應了

2024/08/10 17:26

施蜜特。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕人紅是非多！德國田徑隊本屆巴黎奧運驚爆內訌，「全世界最性感運動員」施蜜特（Alica Schmidt）捲入其中，無緣晉級結束生涯第二屆五環殿堂行程後，她也出面回應相關爭議。

施蜜特此次角逐女子1600公尺、混合1600公尺兩項接力，全都預賽止步。據英媒《太陽報》報導，針對日前混合1600公尺接力，德國男子隊員布雷道（Jean Paul Bredau）批評教練團選人不公，寧願讓25歲的施蜜特出賽，而非成績較好的女友布林曼（Luna Bulmahn） ，對此施蜜特解釋：「這不是我們能管的，而是由領隊和教練負責。我們信任教練，會做出對團隊最好的決定。」

媒體追問德國隊內訌之後，她是否與布林曼交談過？施蜜特表示：「我現在不願再談這個話題，只想專注於運動場上。」甚至往後還會不會繼續與布雷道、布林曼一起在柏林訓練？也還有待觀察，施蜜特堅稱尚未考慮未來，「我還沒想這些，由教練來安排。」

施蜜特擁有漂亮外型和逆天長腿，出道不久就驚艷四座，甚至被澳洲雜誌譽為「全世界最性感運動員」，雖然成績平平，目前光IG累積逾547萬名粉絲，堪稱體壇另類巨星。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。