奧運田徑》引爆德國隊內訌後 全球最性感運動員回應了

施蜜特。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕人紅是非多！德國田徑隊本屆巴黎奧運驚爆內訌，「全世界最性感運動員」施蜜特（Alica Schmidt）捲入其中，無緣晉級結束生涯第二屆五環殿堂行程後，她也出面回應相關爭議。

施蜜特此次角逐女子1600公尺、混合1600公尺兩項接力，全都預賽止步。據英媒《太陽報》報導，針對日前混合1600公尺接力，德國男子隊員布雷道（Jean Paul Bredau）批評教練團選人不公，寧願讓25歲的施蜜特出賽，而非成績較好的女友布林曼（Luna Bulmahn） ，對此施蜜特解釋：「這不是我們能管的，而是由領隊和教練負責。我們信任教練，會做出對團隊最好的決定。」

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媒體追問德國隊內訌之後，她是否與布林曼交談過？施蜜特表示：「我現在不願再談這個話題，只想專注於運動場上。」甚至往後還會不會繼續與布雷道、布林曼一起在柏林訓練？也還有待觀察，施蜜特堅稱尚未考慮未來，「我還沒想這些，由教練來安排。」

施蜜特擁有漂亮外型和逆天長腿，出道不久就驚艷四座，甚至被澳洲雜誌譽為「全世界最性感運動員」，雖然成績平平，目前光IG累積逾547萬名粉絲，堪稱體壇另類巨星。

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