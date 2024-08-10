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巴黎奧運》印尼單屆進帳2金平32年紀錄！ 金牌加碼10億印尼盾

2024/08/10 21:05

萊昂納多拿下男子速度攀登賽金牌。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕印尼目前在本次巴黎奧運奪下2金1銅的成績，而原本金牌獎金預計將會從50億印尼盾（約新台幣1017萬）提升到60億印尼盾（約新台幣1220萬），但最終獎金還有可能再度提高。

印尼本屆首面奧運獎牌是由羽球女單好手東宗（Gregoria Mariska Tunjung）奪下的銅牌，隨後是萊昂納多（Veddriq Leonardo）在男子速度攀登賽的金牌，以及尤尼安斯亞（Rizki Juniansyah）在男子舉重73公斤級的金牌。印尼靠著2面金牌，在獎牌榜暫居第34名。

原本印尼政府規定奧運金牌、銀牌、銅牌的獎金分別為50億印尼盾、20億印尼盾與10億印尼盾，但印尼政府宣布，他們將把金牌的獎金提升10億至60億印尼盾，印尼青年體育部的人員透露，獎金還有可能再增加，最終取決於總統的決定。

印尼自1992年的巴塞隆納奧運奪下2金，自該屆後，扣除2012年的倫敦奧運，印尼每屆都至少能奪下1金，而本屆巴黎奧運是印尼自1992年後再次奪下2金，追平隊史最高紀錄。

尤尼安斯亞奪下男子舉重73公斤級金牌。（資料照，路透）

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