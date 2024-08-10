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奧運桌球》直落三擊退德國隊 南韓女團睽違16年再奪奧運銅牌

2024/08/10 18:07

南韓女團擊敗德國隊，睽違16年再奪奧運銅牌。（歐新社）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第3的南韓隊今天在巴黎奧運桌球女子團體賽銅牌戰，度過第一點的亂流後，愈戰愈勇，以直落三擊退德國隊，繼2008年北京奧運後，第二度摘下女團銅牌。

南韓隊今天依然由女雙世界排名第2的申裕斌/田志希，迎戰特殊打法的單曉娜/萬遠，默契十足的申田配前兩局以11:6、11:8輕鬆拿下，但第3局在開局5:1領先下竟翻船，8:11被德國組合扳回一城，第4局又在10:9聽牌下，錯過1個賽末點，10:12再丟1局。

決勝局，申裕斌/田志希在4:7落後下急起直追，打出一波7:1的反撲，11:8驚險搶下第一點勝利。

世界排名44的李恩惠，在第二點單打接手上陣，以11:8、11:9、11:2解決這次在奧運團體賽尚未嘗敗績的18歲德國新星考芙曼，為南韓隊再下一城。

世界排名15的田志希在第三點單打也未遭遇太多抵抗，以11:6、11:6、11:6收拾41歲的直拍老將單曉娜，完成關門任務。

20歲的南韓一姐申裕斌今年奧運共獲得混雙、女團兩面銅牌，也是南韓表現最出色的球員。

申裕斌/田志希。（歐新社）

李恩惠。（歐新社）

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