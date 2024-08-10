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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運桌球》申裕斌摘兩銅創32年來首見 從中國歸化的南韓女將獲首面奧運獎牌

2024/08/10 20:42

南韓女團摘銅，從左至右為申裕斌、李恩惠、田志希。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024巴黎奧運桌球女團銅牌戰，南韓女團今天以直落三擊敗德國，勇奪自2008年北京奧運之後，第二面的南韓桌球女團銅牌。而申裕斌在混雙、女團都摘銅，成為自1992年巴塞隆納奧運之後，再度有單屆奧運獨得2面銅牌的南韓桌球選手。

此戰女團銅牌戰第一點雙打，世界排名第2的南韓組合申裕斌/田志希，以總局數3比2擊敗德國華裔選手單曉娜/萬遠；而世界女單排名44的南韓李恩惠在第二點單打以直落三打敗考芙曼（Annett Kaufmann）；而第三點單打，世界排名15的田志希也以直落三41歲老將單曉娜。南韓女團收下相隔16年的奧運銅牌。

年僅20歲的申裕斌表示，「我非常感謝我的兩名隊友，她們是最棒的。她們今天打得很好，我只要當個啦啦隊長就好了，她們每得1分，我都想哭。」

包含女子單打在內，申裕斌在本屆奧運參加3次的銅牌戰，最後獲得兩面獎牌。申裕斌說，「因為打很多比賽，感覺很累。但田志希一直支持我，在雙打比賽中我一直信任她。這是一場我們絕對要贏的比賽，而她也挺過來了。」

申裕斌。（法新社）

現年31歲的田志希、29歲的李恩惠也收穫生涯首面奧運獎牌。這兩位都是出生於中國，也皆在2011年歸化南韓。而這可能也是田志希最後一次參加奧運。

「我現在真的很開心。」田志希表示，由於申裕斌現在的女子單打排名很高（目前居世界女單第8），給她們更好的種子順位，「沒有那個，我們就不會在這裡。」

李恩惠也說，看到申裕斌/田志希贏得雙打賽事，讓她在自己的比賽前充滿信心，「這是一條艱難的道路，我很感激自己能以快樂的方式結束。」

南韓女團摘銅。（法新社）

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