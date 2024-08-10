巴黎奧運》H.E.R.閉幕式將獻唱美國國歌 4大重點一次看

巴黎奧運閉幕式，歌手H.E.R.將獻唱美國國歌。（資料照，美聯社）

〔中央社〕巴黎奧運這週末將進入尾聲，本屆奧運堪稱充滿亮點，不僅田徑、游泳、舉重、攀岩、射箭與自由車等項目都有選手打破世界紀錄，主辦單位整體而言也成功展現巴黎之美。

隨著巴黎奧運賽事將告一段落，閉幕式準備登場，美聯社整理出以下值得注意的4大重點。

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●哪個國家是最大贏家？

美國目前在獎牌榜上高居榜首，奪得33面金牌、39面銀牌、39面銅牌，共111枚獎牌。

位居第2的中國則摘33金、27銀、23銅，共83面獎牌。

接下來依序是澳洲、日本、英國與法國，這4國正在角逐獎牌榜第3名寶座。

●最後一場比賽是什麼？

女子籃球決賽將是閉幕式前最後一場比賽，預定當地時間明天下午3時30分（台灣時間11日晚間9時30分）在巴黎伯西體育場（Bercy Arena）開打。

●閉幕式何時舉行？

閉幕式預計於當地時間明晚9時（台灣時間12日凌晨3時）在位於巴黎北部的法國國家體育場（Stade de France）舉行，並於晚間11時15分結束。

●閉幕式將如何進行？

閉幕式將包含運動員遊行，以及把奧運會旗交接給下屆2028年洛杉磯奧運主辦單位等傳統重頭戲。

外界預期，曾5度贏得葛萊美獎的美國節奏藍調歌手H.E.R.將在法國國家體育場獻唱美國國歌，作為交接儀式一環。

美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）則引述多名消息人士報導，美國歌手怪奇比莉（Billie Eilish）、史奴比狗狗（Snoop Dogg）、搖滾樂團「嗆辣紅椒」（Red Hot Chili Peppers）也會從洛杉磯以預錄混合現場表演方式參與閉幕演出。

閉幕典禮是由與開幕式同一位藝術總監喬里（Thomas Jolly）操刀。

巴黎奧運主辦單位近日透過聲明指出，閉幕式將有「超過百名表演者、雜技演員、舞者及馬戲藝術家」登台，而除音樂表演外，「世界知名歌手的參與將使整個演出更完整…一部分表演將在空中進行，巨型布景、服裝和壯觀的燈光效果將引領觀眾來一場穿梭過去與未來的時光之旅」。

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