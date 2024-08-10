晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 Just in快報

巴黎前線》奧運代表團籲國人爲林郁婷集氣 用金牌來證明一切

2024/08/10 18:28

體育署長鄭世忠、駐法大使吳志中、奧會主席林鴻道在駐法代表處召開記者會，籲國人集氣爲林郁婷加油，用金牌說明一切。（特派記者王元鴻攝）

〔特派記者王元鴻／巴黎報導〕巴黎奧運即將落幕，台灣代表團在巴黎許多營外後勤支援，獲得極高評價，體育署署長鄭世忠、中華奧會主席林鴻道等代表團成員，今天到台灣駐法國代表處，當面向即將返國履新的駐法大使吳志中致謝，並表達對林郁婷的支持，希望國人集氣為林郁婷的金牌戰加油，用金牌來粉碎所有不實流言。

吳志中表示，對於代表團提出的需求，很榮幸都能夠順利完成，代表台法關係在各種逆境中能夠維持友好關係，法國社會對台灣的理解和支持。對於我國拳擊好手林郁婷深陷性別爭議的假議題風波及，吳志中表示，法國主流媒體都支持阿爾及利亞的卡莉芙，也支持台灣林郁婷，卡莉芙在女子拳擊66公斤級奪金，法媒以：「「這是一面充滿勇氣的金牌。」希望林郁婷也用金牌來說明一切。

林郁婷將於女子拳擊57公級金牌戰對決波蘭薩拉梅塔，請外界不要再討論林郁婷的性別問題，那就是IBA刻意營造出來的假議題，「IBA已經被國際奧會除名，我們參加的是奧運，國際奧會已經多次認可林郁婷的性別，也接受了最高標準的檢驗，相信她一定可以替台灣再創榮耀。」

吳志中表示，林郁婷面對的問題，中華奧會、體育署、大使館都分頭進行協助，「我們引介當地律師，發警告信函給IBA，要求他們在記者會上不得擅自揭露選手的個人健康隱私資訊。」

林郁婷參加巴黎奧運，與阿爾及利亞選手卡莉芙被捲入性別爭議，主要是英國作家JK羅琳及國際拳擊總會（IBA）的抹黑，製造性別歧視言論。體育署署長鄭世忠表示，IBA被國際奧會除名，與JK羅琳都不在奧運體制內，根本無的放矢，而且相關應對代表團都立即回應，並未有外界指責「慢半拍」的情況，希望國人力挺林郁婷用金牌來說明一切。

奧會主席林鴻道表示，中華奧會一直以維護選手權益為最大職責，在本次巴黎奧運的過程中，中華奧會與國際奧會一直保持緊密聯繫。對於I B A日前召開記者會，中華奧會於記者會前即獲得消息，於記者會前一天委請律師發警告信函予IBA，保留採取法律行動的權利。中華奧會會持續堅定地與林郁婷選手站在一起，維護及確保選手參賽權益不受影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。