巴黎前線》奧運代表團籲國人爲林郁婷集氣 用金牌來證明一切

體育署長鄭世忠、駐法大使吳志中、奧會主席林鴻道在駐法代表處召開記者會，籲國人集氣爲林郁婷加油，用金牌說明一切。（特派記者王元鴻攝）

〔特派記者王元鴻／巴黎報導〕巴黎奧運即將落幕，台灣代表團在巴黎許多營外後勤支援，獲得極高評價，體育署署長鄭世忠、中華奧會主席林鴻道等代表團成員，今天到台灣駐法國代表處，當面向即將返國履新的駐法大使吳志中致謝，並表達對林郁婷的支持，希望國人集氣為林郁婷的金牌戰加油，用金牌來粉碎所有不實流言。

吳志中表示，對於代表團提出的需求，很榮幸都能夠順利完成，代表台法關係在各種逆境中能夠維持友好關係，法國社會對台灣的理解和支持。對於我國拳擊好手林郁婷深陷性別爭議的假議題風波及，吳志中表示，法國主流媒體都支持阿爾及利亞的卡莉芙，也支持台灣林郁婷，卡莉芙在女子拳擊66公斤級奪金，法媒以：「「這是一面充滿勇氣的金牌。」希望林郁婷也用金牌來說明一切。

請繼續往下閱讀...

林郁婷將於女子拳擊57公級金牌戰對決波蘭薩拉梅塔，請外界不要再討論林郁婷的性別問題，那就是IBA刻意營造出來的假議題，「IBA已經被國際奧會除名，我們參加的是奧運，國際奧會已經多次認可林郁婷的性別，也接受了最高標準的檢驗，相信她一定可以替台灣再創榮耀。」

吳志中表示，林郁婷面對的問題，中華奧會、體育署、大使館都分頭進行協助，「我們引介當地律師，發警告信函給IBA，要求他們在記者會上不得擅自揭露選手的個人健康隱私資訊。」

林郁婷參加巴黎奧運，與阿爾及利亞選手卡莉芙被捲入性別爭議，主要是英國作家JK羅琳及國際拳擊總會（IBA）的抹黑，製造性別歧視言論。體育署署長鄭世忠表示，IBA被國際奧會除名，與JK羅琳都不在奧運體制內，根本無的放矢，而且相關應對代表團都立即回應，並未有外界指責「慢半拍」的情況，希望國人力挺林郁婷用金牌來說明一切。

奧會主席林鴻道表示，中華奧會一直以維護選手權益為最大職責，在本次巴黎奧運的過程中，中華奧會與國際奧會一直保持緊密聯繫。對於I B A日前召開記者會，中華奧會於記者會前即獲得消息，於記者會前一天委請律師發警告信函予IBA，保留採取法律行動的權利。中華奧會會持續堅定地與林郁婷選手站在一起，維護及確保選手參賽權益不受影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法