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奧運男籃》約基奇完成大三元 率塞爾維亞打敗德國拿「安慰獎」銅牌

2024/08/10 18:56

塞爾維亞擊敗德國拿下銅牌。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕塞爾維亞4強賽遭衛冕軍美國隊逆轉無緣金牌戰，今天全隊在銅牌戰力拚安慰獎，一哥約基奇（Nikola Jokic）繳出大三元數據，且全隊6人得分雙位數，塞爾維亞最終以93：83打敗德國隊摘銅，繼2016年里約奧運後再度收下奧運男籃獎牌。

塞爾維亞4強賽領先美國13分，卻在末節風雲變色遭衛冕軍逆襲，今天只能在銅牌戰對戰2023年世界盃冠軍德國隊。

約基奇發揮影響力，不僅能得分、搶籃板還能傳球，展現全能身手，繳出19分、13籃板及10助攻，首度在五環殿堂完成大三元，至於他的國家隊好搭檔歐洲頂尖控衛米西奇（Vasilije Micic）也有19分進帳，阿夫拉莫維奇（Aleksa Avramović）貢獻13分，波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）13分，皮特魯瑟夫（Filip Petrušev）11分，馬林科維奇（Vanja Marinković）10分。

德國隊在4強不敵地主法國，今天再度敗給塞爾維亞，隊史首面奧運獎牌還是沒拿到手，主控施洛德（Dennis Schroder）13分、4籃板及6助攻，F.華格納（Franz Wagner）18分、9籃板，M. 華格納（Moritz Wagner）16分。

約基奇。（美聯社）

F.華格納。（美聯社）

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