中職》曾子祐達成新人球季百安 並寫下罕見紀錄

台鋼雄鷹曾子祐。（記者陳逸寬攝）
〔記者徐正揚／台北報導〕台鋼雄鷹今天繼續在大巨蛋迎戰中信兄弟，6局下率先打擊的曾子祐從猛登手中擊出安打，新人球季百安終於到手，不僅是隊史第1位達成單季百安的球員，也是中職第2位在新人球季擊出百安的本土全職游擊手。
曾子祐3日對統一獅擊出2支安打，叩關新人球季百安來到「M2」，隔天起陷入出賽4場13打數僅1安的「卡關」，今天前2打席都沒把球擊出內野，直到6局下第3次打擊才於滿球數後擊出中外野平飛安打。
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中職過去僅有22位本土球員在新人球季擊出百安，前次出現是2021年味全龍郭天信、李凱威，曾子祐是史上第23人，也是繼2004年陽森後，中職第2位於新人球季100安的本土全職游擊手，只花82場比陽森87場還快5場。
值得一提的是，台鋼總教練洪一中於職棒元年1990年，成為中職達成單季百安的第4人，他在第1個球季第85場擊出生涯100安，比曾子祐慢3場。
※中職本土球員新人球季百安
年度 球員 安打
1990 林易增 116
王光輝 106
洪一中 104
1993 曾貴章 109
黃忠義 105
廖敏雄 100
江泰權 100
1996 張泰山 112
陳慶國 103
2004 石志偉 117
陽森 116
2006 陳冠任 111
陳金鋒 109
2009 林益全 169
2010 張正偉 121
林泓育 115
2011 郭嚴文 130
2013 胡金龍 135
高國輝 125
2014 林威廷 104
2021 郭天信 125
李凱威 120
*2024 曾子祐 100
*球季進行中
台鋼雄鷹曾子祐。（記者陳逸寬攝）
台鋼雄鷹曾子祐。（記者陳逸寬攝）
台鋼雄鷹曾子祐。（記者陳逸寬攝）