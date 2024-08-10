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中職》曾子祐達成新人球季百安 並寫下罕見紀錄

2024/08/10 19:46

台鋼雄鷹曾子祐。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕台鋼雄鷹今天繼續在大巨蛋迎戰中信兄弟，6局下率先打擊的曾子祐從猛登手中擊出安打，新人球季百安終於到手，不僅是隊史第1位達成單季百安的球員，也是中職第2位在新人球季擊出百安的本土全職游擊手。

曾子祐3日對統一獅擊出2支安打，叩關新人球季百安來到「M2」，隔天起陷入出賽4場13打數僅1安的「卡關」，今天前2打席都沒把球擊出內野，直到6局下第3次打擊才於滿球數後擊出中外野平飛安打。

中職過去僅有22位本土球員在新人球季擊出百安，前次出現是2021年味全龍郭天信、李凱威，曾子祐是史上第23人，也是繼2004年陽森後，中職第2位於新人球季100安的本土全職游擊手，只花82場比陽森87場還快5場。

值得一提的是，台鋼總教練洪一中於職棒元年1990年，成為中職達成單季百安的第4人，他在第1個球季第85場擊出生涯100安，比曾子祐慢3場。

※中職本土球員新人球季百安

年度　球員　安打

1990 林易增　116
　　　王光輝　106
　　　洪一中　104

1993 曾貴章　109
　　　黃忠義　105
　　　廖敏雄　100
　　　江泰權　100

1996 張泰山　112
　　　陳慶國　103

2004 石志偉　117
　　　陽森　116

2006 陳冠任　111
　　　陳金鋒　109

2009 林益全　169

2010 張正偉　121
　　　林泓育　115

2011 郭嚴文　130

2013 胡金龍　135
　　　高國輝　125

2014 林威廷　104

2021 郭天信　125
　　　李凱威　120

*2024　曾子祐　100

*球季進行中

台鋼雄鷹曾子祐。（記者陳逸寬攝）

台鋼雄鷹曾子祐。（記者陳逸寬攝）

台鋼雄鷹曾子祐。（記者陳逸寬攝）

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