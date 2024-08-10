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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

巴黎奧運》別在運動場域推廣含糖飲料！ 專家呼籲奧運與可口可樂斷開連結

2024/08/10 22:07

專家呼籲奧運該與可口可樂斷開連結。（資料照，路透）專家呼籲奧運該與可口可樂斷開連結。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運即將邁向尾聲，有2位健康專家發聲，希望奧運組織能夠與知名飲料品牌可口可樂的連結給切開，更直言可口可樂用高額的贊助來「運動清洗」這款不健康的飲料。

根據《法國國際廣播電台》報導，本屆於法國首都巴黎舉行的奧運會，到處都可以看到贊助商可口可樂的廣告，這款全球知名的飲料在1928年以來就持續贊助奧運。

全球性的健康組織《Vital Strategies》專家柯特（Trish Cotter）與穆林（Sandra Mullin）表示，可口可樂這種含糖飲料幾乎沒有營養價值，在運動體育的賽事上推廣這種不健康的飲料是不可接受的。

2人在《BMJ Global Health》雜誌的投稿中提到，含糖飲料是造成嚴重健康問題的關鍵驅動者，包含肥胖、糖尿病、高血壓以及心臟病。此外，可口可樂的產品也在全世界製造嚴重的塑膠汙染，溫室氣體排放，並消耗了大量的水。

本次奧運號稱史上最環保，不僅沒有冷氣改用冷卻系統，還使用紙板床，並為了減少碳足跡，選手村提供的食材大部分都從法國當地取得，不過該項政策的反應褒貶不一。柯特與穆林2人指出，如果奧運會繼續跟可口可樂公司合作，就將成為加劇全球的營養不良、環境與氣候惡化還有流行病的串通者。

國際奧會（IOC）為他們的贊助商可口可樂辯護，指出對雙方的合作關係「無比自豪」，而且可口可樂有提供無糖飲料。

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