晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運男籃》世界盃奪冠的德國卻無緣獎牌 施洛德坦言大家都很心碎

2024/08/10 22:10

德國男籃隊長施洛德。（法新社）德國男籃隊長施洛德。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕2024巴黎奧運男籃銅牌戰，德國隊今天以83比93敗給塞爾維亞，無緣奧運獎牌。此戰拿13分、4籃板的德國男籃隊長施洛德（Dennis Schroder）坦言，「每個人顯然都很心碎，現在每個人都不開心，但我們要向前看。」

德國去年在世界盃男籃摘冠，被視為是奪金熱門球隊之一。但德國隊在4強戰敗給法國，今天再輸給塞爾維亞，讓德國男籃在本屆奧運賽場無緣獎牌。

「過去3年，我一直以職業生涯從未有過的方式打球，休息室的那群隊友，每個人都想贏球，有很高的籃球智商。」施洛德說，「我們過去贏得兩面獎牌（指歐洲籃球錦標賽和世界盃），我們贏得世界盃，今年我們想要更多，但有時候你不可能擁有一切，我們要繼續前進，必須更加努力、變得更好。」

施洛德坦言，「我們原本可以打敗法國，有機會去贏球，但他們（指法國）為了取得勝利付出一切，他們打了40分鐘，籃板、失誤，他們打得非常出色。我們以為會進入決賽，但那天晚上他們打得比我們好。今天，我認為我們已經全力以赴，我原本可以打得更好，這就是我要說的。我們原本可以打更棒、更有活力。當然，我們原本可以在球場上打更好，這場比賽是我的責任。」

施洛德認為，德國男籃是世界上最好的球隊之一，「我們是最好的球隊，但有時候籃球並不如你所願。」施洛德也說，自己會為了德國隊打到40歲，「這是我的目標。」

德國男籃無緣奧運獎牌。（法新社）德國男籃無緣奧運獎牌。（法新社）

施洛德。（美聯社）施洛德。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中