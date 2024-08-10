奧運男籃》世界盃奪冠的德國卻無緣獎牌 施洛德坦言大家都很心碎

德國男籃隊長施洛德。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕2024巴黎奧運男籃銅牌戰，德國隊今天以83比93敗給塞爾維亞，無緣奧運獎牌。此戰拿13分、4籃板的德國男籃隊長施洛德（Dennis Schroder）坦言，「每個人顯然都很心碎，現在每個人都不開心，但我們要向前看。」

德國去年在世界盃男籃摘冠，被視為是奪金熱門球隊之一。但德國隊在4強戰敗給法國，今天再輸給塞爾維亞，讓德國男籃在本屆奧運賽場無緣獎牌。

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「過去3年，我一直以職業生涯從未有過的方式打球，休息室的那群隊友，每個人都想贏球，有很高的籃球智商。」施洛德說，「我們過去贏得兩面獎牌（指歐洲籃球錦標賽和世界盃），我們贏得世界盃，今年我們想要更多，但有時候你不可能擁有一切，我們要繼續前進，必須更加努力、變得更好。」

施洛德坦言，「我們原本可以打敗法國，有機會去贏球，但他們（指法國）為了取得勝利付出一切，他們打了40分鐘，籃板、失誤，他們打得非常出色。我們以為會進入決賽，但那天晚上他們打得比我們好。今天，我認為我們已經全力以赴，我原本可以打得更好，這就是我要說的。我們原本可以打更棒、更有活力。當然，我們原本可以在球場上打更好，這場比賽是我的責任。」

施洛德認為，德國男籃是世界上最好的球隊之一，「我們是最好的球隊，但有時候籃球並不如你所願。」施洛德也說，自己會為了德國隊打到40歲，「這是我的目標。」

德國男籃無緣奧運獎牌。（法新社）

施洛德。（美聯社）

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