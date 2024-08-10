奧運男排》法國直落三擺平世界第1波蘭 史上第3支完成連霸隊伍

地主法國男排今天在巴黎奧運金牌戰擊敗世界排名第一波蘭，成功完成連霸，也是奧運史上第3隊能順利衛冕的男排隊伍。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕地主法國男排在巴黎奧運金牌戰，僅花76分鐘，以25：19、25：20、25：23擺平世界排名第一波蘭，成功完成連霸，也是奧運史上第3隊能順利衛冕的男排隊伍。

美國曾在1984、88年時完成連莊，前蘇聯也在1964、68年締造連霸，再來就是今年的法國，他們在東京奪冠後，本屆在巴黎主場球迷見證下風光衛冕。

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法國在這場冠軍賽成為主宰比賽的一方，波蘭在接發、舉球的接應上都沒有到位，因此幾乎一路挨打，只有決勝局的戰況稍微緊張，當時法國取得24：19領先，未料浪費4個冠軍點，但波蘭沒把握機會，法國還是以直落三勝出。

派特里（Jean Patry）得17分為法國隊之最，主攻手克雷維諾（Trévor Clévenot）拿到11分，而波蘭的庫雷克（Bartosz Kurek）拿10分是全隊唯一得分達雙位數。

美國則在銅牌戰以25：23、30：28、26：24的激戰中力挫義大利，收下銅牌。

派特里。（美聯社）

克雷維諾。（法新社）

庫雷克。（法新社）

地主法國男排今天在巴黎奧運金牌戰擊敗世界排名第一波蘭，成功完成連霸，也是奧運史上第3隊能順利衛冕的男排隊伍。。（美聯社）

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