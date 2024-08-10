籃球》唐維傑等職業球星學長相挺 國小夏季聯賽台中熱鬧開幕

高雄海神球星唐維傑（中）大秀灌籃美技。（國小體總提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024全國小學籃球夏季聯賽今於台中大智國小舉辦開幕典禮， 桃園璞園領航猿白曜誠、陳力生，高雄海神邱子軒、唐維傑以及彰化夢想家李德威，5位職籃球星共同站台，除了為賽事宣傳也與現場小球員熱情互動， 唐維傑及陳力生大演灌籃秀，更令現場歡聲雷動。

李德威表示，現在小球員很幸福，要珍惜資源並把握機會，「我們那個年代沒有這麼多比賽可打，除了基隆當地比賽，就是到雙北地區參加聯賽。」身為地主大智國小的學長，白曜誠受邀重返母校相當感動，看到這麼多嶄新的場地及運動設施，他鼓勵小學弟們努力練球，朝著夢想邁進。至於旅美返國的唐維傑，不吝分享過來人經驗：「我跟今天來比賽的同學們一樣，都是從國小就開始打籃球，籃球帶領我探索更寬廣的世界。今天也看到母校高雄光華國小的學弟，感覺特別開心。」

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日前已取得預賽分組第一的大智國小，六男甲組持續發揮地主優勢，預賽最後一場遭遇新北錦和，靠著沉穩後衛群組織進攻節奏，加上防守快攻反擊奏效，終以43：29帶走勝利。總教練歐博仁表示，持續調整隊型嘗試不同打法，因為晉級之後的對手都不好應付，需要觀察陣中還有哪些可用之兵，以及亟需補強的地方。

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